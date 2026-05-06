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Gobierno anuncia inversión de $34 millones para proyectos de repavimentación y mejoras en carreteras estatales

Las obras –a través de toda la isla– impactarán vías que llevan años desatendidas

6 de mayo de 2026 - 7:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González, acompañada por el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, entregó los acuerdos colaborativos a los alcaldes. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Por 20 años, la carretera PR-564 de Orocovis, que conduce al Bosque Estatal de Toro Negro, no había sido asfaltada, pero, en las próximas semanas, los trabajos finalmente comenzarán –a cargo del municipio y costeados con fondos estatales–, lo que permitirá acceso no solo para locales, sino también para visitantes.

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“Es una carretera que lleva sin asfaltarse cerca de unos 20 años, pero, por estar en el medio del bosque, pues, está bien deteriorada. Gracias a esta asignación, se le está haciendo justicia a los residentes de esa área y a la mucha gente que visita el bosque. Son muchas y también se le está haciendo justicia”, comentó el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, en una conferencia de prensa en La Fortaleza, en la que se hizo el anuncio.

Específicamente, la PR-564 es una de 45 vías públicas que serán repavimentadas y/o mejoradas con una inversión de $34,211,303.51, en fondos estatales, que fueron autorizados a esos fines por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y beneficiarán a 44 municipios. Para Orocovis, se destinaron $1,673,125.73.

“Cien por ciento de fondos estatales se están asignando a carreteras específicas que ya los municipios hicieron el trabajo de identificarnos cuánto costaría y cuánto les tomaría a ellos hacer el proyecto. En comparación, en estos casos de estos municipios, sería más económico hacerlo con los municipios que hacerlo a nivel estatal”, precisó, por su parte, la gobernadora Jenniffer González, en la conferencia, rodeada de 16 de los 44 alcaldes de los pueblos beneficiados.

González anticipó que aguardan por la JSF para que autorice fondos adicionales que beneficien a los restantes 34 municipios.

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, acompañó a la gobernadora, ya que, para recibir los fondos, los alcaldes debieron firmar un acuerdo de entendimiento con la agencia, que delega en los municipios debido a pueden actuar con mayor celeridad, se informó.

“Ahora, cada uno de estos municipios, de los acuerdos que acaban de firmar, nos van a someter información mensualmente. El plan de trabajo lo tienen (que someter). Antes de nosotros desembolsar un solo centavo, como les mencioné anteriormente, hacen un plan de trabajo que el director regional del DTOP aprueba. Una vez aprueba el mismo, se dan los fondos. Hay inspección. Se verifica el asfalto”, detalló el secretario.

Además de Orocovis, se beneficiarán –en primera instancia– Arroyo, Bayamón, Canóvanas, Ceiba, Cidra, Comerío, Fajardo, Jayuya, Juncos, Loíza, Manatí, Maunabo, Naguabo, Naranjito, Patillas, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta.

La gobernadora precisó que estos primeros pueblos se escogieron a base de la información que sometieron sus alcaldes y se tomó en consideración la cantidad de personas que transitan las vías, desde cuándo no se arreglaban y el nivel de deterioro, entre otros elementos.

“Este es el dinero que la gente paga con sus contribuciones... estas son carreteras que no se arreglan en mucho tiempo”, sostuvo González, quien aclaró que se usará dinero estatal, y no federal, porque las mejoras no fueron incluidas en los proyectos de reconstrucción tras desastres naturales, como los huracanes Irma y María (2017).

Por su parte, el secretario del DTOP recalcó que la JSF aprobó, para este año fiscal –que termina el 30 de junio–, solo $12 millones para mantenimiento y conservación de las vías en los 78 pueblos. La agencia pidió una asignación adicional de $100 millones, pero, en octubre pasado, la JSF le aprobó $40 millones para atender deslizamientos.

El DTOP aún aguarda por la aprobación de los otros $60 millones para asfaltado, dijo González. Además, solicitaron $115 millones adicionales para el mismo propósito.

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Municipios de Puerto RicoDepartamento de Transportación y Obras PúblicasJenniffer GonzálezAlcaldes
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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