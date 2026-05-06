Cae “Tico Tico”: extraditan desde República Dominicana a uno de los más buscados en Puerto Rico

Un hombre que figuraba en la lista de los más buscados en Puerto Rico fue capturado por las autoridades de la República Dominicana y extraditado a la isla durante la tarde del miércoles, informó el Negociado de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Policía.

Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias “Tico Tico”, fue entregado por alguaciles federales a los agentes de la División de Arrestos y Extradiciones a eso de la 1:00 p.m. en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

El diligenciamiento estuvo a cargo del agente Roberto Figueroa Rodríguez, en unión con la agente Malenie Rodríguez García, bajo la supervisión del sargento Yesire M. Mitchells Solís y el teniente Abraham Ocasio Torres.

Miguel Isaac Miguel Jiménez, de 33 años, alias “Tico Tico”, fue extraditado a la isla procedente de la República Dominicana, para diligenciarle una orden de arresto por asesinato. (Suministrada por la Polic)

Contra Miguel Jiménez pesaba una orden de arresto por asesinato, así como múltiples violaciones a la Ley de Armas y al Artículo 249 del Código Penal, con una fianza global de $450,000.