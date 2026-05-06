Cae “Tico Tico”: extraditan desde República Dominicana a uno de los más buscados en Puerto Rico
Miguel Isaac Miguel Jiménez está imputado por un asesinato ocurrido en mayo de 2023
6 de mayo de 2026 - 5:58 PM
6 de mayo de 2026 - 5:58 PM
Un hombre que figuraba en la lista de los más buscados en Puerto Rico fue capturado por las autoridades de la República Dominicana y extraditado a la isla durante la tarde del miércoles, informó el Negociado de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Policía.
Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias “Tico Tico”, fue entregado por alguaciles federales a los agentes de la División de Arrestos y Extradiciones a eso de la 1:00 p.m. en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
El diligenciamiento estuvo a cargo del agente Roberto Figueroa Rodríguez, en unión con la agente Malenie Rodríguez García, bajo la supervisión del sargento Yesire M. Mitchells Solís y el teniente Abraham Ocasio Torres.
Contra Miguel Jiménez pesaba una orden de arresto por asesinato, así como múltiples violaciones a la Ley de Armas y al Artículo 249 del Código Penal, con una fianza global de $450,000.
Los hechos que se le imputan se remontan al 13 de mayo de 2023, a eso de las 9:35 p.m., en la avenida San Patricio, frente al negocio La Nueva Venganza, donde el imputado presuntamente utilizó un arma de fuego para dispararle a Yariel Arturo Pimentel, ocasionándole la muerte.
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