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Cae “Tico Tico”: extraditan desde República Dominicana a uno de los más buscados en Puerto Rico

Miguel Isaac Miguel Jiménez está imputado por un asesinato ocurrido en mayo de 2023

6 de mayo de 2026 - 5:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias “Tico Tico”, fue entregado por alguaciles federales a los agentes de la División de Arrestos y Extradiciones a eso de la 1:00 p.m. en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. (Rodrigo Sura)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre que figuraba en la lista de los más buscados en Puerto Rico fue capturado por las autoridades de la República Dominicana y extraditado a la isla durante la tarde del miércoles, informó el Negociado de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Policía.

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Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias “Tico Tico”, fue entregado por alguaciles federales a los agentes de la División de Arrestos y Extradiciones a eso de la 1:00 p.m. en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

El diligenciamiento estuvo a cargo del agente Roberto Figueroa Rodríguez, en unión con la agente Malenie Rodríguez García, bajo la supervisión del sargento Yesire M. Mitchells Solís y el teniente Abraham Ocasio Torres.

Miguel Isaac Miguel Jiménez, de 33 años, alias “Tico Tico”, fue extraditado a la isla procedente de la República Dominicana, para diligenciarle una orden de arresto por asesinato.
Miguel Isaac Miguel Jiménez, de 33 años, alias “Tico Tico”, fue extraditado a la isla procedente de la República Dominicana, para diligenciarle una orden de arresto por asesinato. (Suministrada por la Polic)

Contra Miguel Jiménez pesaba una orden de arresto por asesinato, así como múltiples violaciones a la Ley de Armas y al Artículo 249 del Código Penal, con una fianza global de $450,000.

Los hechos que se le imputan se remontan al 13 de mayo de 2023, a eso de las 9:35 p.m., en la avenida San Patricio, frente al negocio La Nueva Venganza, donde el imputado presuntamente utilizó un arma de fuego para dispararle a Yariel Arturo Pimentel, ocasionándole la muerte.

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Breaking NewsLos más buscadosPolicía de Puerto RicoRepública DominicanaAsesinatosLey de Armas
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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