Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González dice que esta misma semana la gente sabrá del alivio contributivo

La gobernadora anticipó que la noticia sería recibida “con buenos ojos” por la ciudadanía

6 de mayo de 2026 - 3:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González anticipó hoy, miércoles, que “esta misma semana” haría un anuncio relacionado con el prometido alivio contributivo, el cual –dijo– sería una noticia “que la gente va a poder recibir con buenos ojos”.

RELACIONADAS

“Esta misma semana, nosotros debemos estar haciendo un anuncio sobre eso”, respondió la mandataria, a preguntas de la prensa sobre el estatus del alivio o incentivo reintegrable que ha estado, por meses, bajo análisis de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

González indicó que ayer, martes, sostuvo una “extensa” reunión con su equipo económico y fiscal, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech, y el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, para atender este tema, así como la confección del presupuesto para el próximo año fiscal.

“Esta misma semana, debemos estar hablando del presupuesto. Como ustedes bien saben, el viernes es el ‘dateline’ (fecha límite) que la Junta había impuesto... obviamente, ellos entregaron una información más tarde. Nosotros estamos al día. Ayer mismo, dimos mucha información. Se han sometido documentos relacionados y yo creo que la gente va a poder recibir con buenos ojos ambas noticias”, expresó.

“Antes de este viernes, yo creo que nosotros debemos tener información sobre esto”, recalcó la gobernadora.

Desde febrero pasado, la Legislatura aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 278, que asigna $554 millones del Fondo General al Departamento de Hacienda para la distribución de un cheque de alivio contributivo para personas de la clase media.

Desde ese momento, la JSF evalúa la pieza legislativa y debía esperar que concluyera el ciclo contributivo del 2025, que finalizó el pasado 18 de abril.

“Las conversaciones están bien avanzadas”, se limitó a decir Sylvette Santiago, portavoz de la JSF, cuando El Nuevo Día le preguntó sobre el estatus del alivio.

Este medio supo que la JSF identificó las fuentes de las que podría proceder el dinero para el alivio, pero resta que sean validadas por el gobierno de Puerto Rico.

Tags
Jenniffer GonzálezJunta de Supervisión FiscalReforma contributiva
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 6 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: