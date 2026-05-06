Jenniffer González dice que esta misma semana la gente sabrá del alivio contributivo

La gobernadora Jenniffer González anticipó hoy, miércoles, que “esta misma semana” haría un anuncio relacionado con el prometido alivio contributivo, el cual –dijo– sería una noticia “que la gente va a poder recibir con buenos ojos”.

“Esta misma semana, nosotros debemos estar haciendo un anuncio sobre eso”, respondió la mandataria, a preguntas de la prensa sobre el estatus del alivio o incentivo reintegrable que ha estado, por meses, bajo análisis de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

González indicó que ayer, martes, sostuvo una “extensa” reunión con su equipo económico y fiscal, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech, y el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, para atender este tema, así como la confección del presupuesto para el próximo año fiscal.

“Esta misma semana, debemos estar hablando del presupuesto. Como ustedes bien saben, el viernes es el ‘dateline’ (fecha límite) que la Junta había impuesto... obviamente, ellos entregaron una información más tarde. Nosotros estamos al día. Ayer mismo, dimos mucha información. Se han sometido documentos relacionados y yo creo que la gente va a poder recibir con buenos ojos ambas noticias”, expresó.

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“Antes de este viernes, yo creo que nosotros debemos tener información sobre esto”, recalcó la gobernadora.

Desde febrero pasado, la Legislatura aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 278, que asigna $554 millones del Fondo General al Departamento de Hacienda para la distribución de un cheque de alivio contributivo para personas de la clase media.

Desde ese momento, la JSF evalúa la pieza legislativa y debía esperar que concluyera el ciclo contributivo del 2025, que finalizó el pasado 18 de abril.

“Las conversaciones están bien avanzadas”, se limitó a decir Sylvette Santiago, portavoz de la JSF, cuando El Nuevo Día le preguntó sobre el estatus del alivio.