Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan desaparición de joven de 18 años en Aguadilla

La última vez que Axcel Merle Méndez fue visto salía de madrugada de su hogar a solicitar empleo en un supermercado de Mayagüez

6 de mayo de 2026 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Axcel Merle Méndez, de 18 años, fue reportado por su madre, Xiomara Méndez Gómez, quien indicó no haberlo visto desde el día 4 de mayo en horas de la madrugada, cuando este indicó que se dirigía a solicitar trabajo en un supermercado de Mayagüez. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía solicitó la asistencia ciudadana para encontrar a un hombre reportado como desaparecido de su residencia en el Condominio Muñeki II del barrio Caimital Bajo, en Aguadilla, desde el pasado 4 de mayo.

RELACIONADAS

Según las autoridades Axcel Merle Méndez, de 18 años, fue reportado por su madre, Xiomara Méndez Gómez, quien indicó no haberlo visto desde el 4 de mayo en horas de la madrugada, cuando este indicó que se dirigía a solicitar trabajo en un supermercado en Mayagüez.

Merle Méndez fue descrito físicamente como de tez blanca, 5’4” de estatura, 125 libras de peso, cabello negro y ojos color marrón.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de vestir color negro, camisa color negra, chaqueta color caqui, tenis Nike color blanco y una mochila negra.

Las autoridades urgen a cualquier persona que conozca sobre su paradero a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o directamente con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

También puede llamar a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla al 787- 891-3800, extensiones 1550 y 1551 o escribir a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov.

Tags
Breaking NewsPersonas desaparecidasAguadillaMayagüezPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 6 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: