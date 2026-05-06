Reportan desaparición de joven de 18 años en Aguadilla
La última vez que Axcel Merle Méndez fue visto salía de madrugada de su hogar a solicitar empleo en un supermercado de Mayagüez
6 de mayo de 2026 - 2:54 PM
6 de mayo de 2026 - 2:54 PM
La Policía solicitó la asistencia ciudadana para encontrar a un hombre reportado como desaparecido de su residencia en el Condominio Muñeki II del barrio Caimital Bajo, en Aguadilla, desde el pasado 4 de mayo.
Según las autoridades Axcel Merle Méndez, de 18 años, fue reportado por su madre, Xiomara Méndez Gómez, quien indicó no haberlo visto desde el 4 de mayo en horas de la madrugada, cuando este indicó que se dirigía a solicitar trabajo en un supermercado en Mayagüez.
Merle Méndez fue descrito físicamente como de tez blanca, 5’4” de estatura, 125 libras de peso, cabello negro y ojos color marrón.
Al momento de su desaparición vestía pantalón de vestir color negro, camisa color negra, chaqueta color caqui, tenis Nike color blanco y una mochila negra.
Las autoridades urgen a cualquier persona que conozca sobre su paradero a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o directamente con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.
También puede llamar a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla al 787- 891-3800, extensiones 1550 y 1551 o escribir a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov.
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