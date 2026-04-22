Buscan a dos pescadores reportados como desaparecidos en las costas de Desecheo

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de dos pescadores reportados como desaparecidos el 16 de abril en las costas de la isla de Desecheo, en la zona noroeste de Puerto Rico.

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, de la Policía de Puerto Rico, continúan con la búsqueda de Anthony Lee López Acevedo, de 43 años, y de Pablo Israel Carrero Méndez, de 39, ambos residentes en Rincón y quienes se dedican a la pesca.

López Acevedo fue reportado como desaparecido por su pareja, Nahomy Carrero Moreno, mientras que Carrero Méndez fue reportado por su tía, Elsie Carrero Echevarría. Ambas indicaron que los hombres salieron en la madrugada del 16 de abril y, desde entonces, no se ha sabido nada de ellos.

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López Acevedo fue descrito físicamente como de tez trigueña, de cinco pies con nueve pulgadas (5’9”) de estatura, 190 libras de peso, cabello marrón con canas y ojos marrones. Como seña particular tiene un tatuaje en la muñeca derecha de un dragón, y en el abdomen, de una cruz.

Requisitoria especial de Anthony Lee López Acevedo, un pescador desaparecido desde el 16 de abril. (Suministrada)

Al momento de su desaparición, López Acevedo vestía pantalón corto color obscuro y camisa de manga larga con franjas anchas negras, rojas y gris.

Por otro lado, Carrero Méndez fue descrito como de tez trigueña, de cinco pies con siete pulgadas (5′7”) de estatura y un peso aproximado de 140 libras. El hombre tiene cabello y ojos color marrón. Como seña particular posee un tatuaje en el brazo izquierdo que lee “Elsie”, y otro en la espalda que lee “Gloria”.

Requisitoria especial de Pablo Israel Carrero Méndez, quien desapareció el pasado 16 de abril luego de salir a pescar a las costas de Desecheo. (Suministrada)

Al momento de su desaparición vestía pantalón mahón azul oscuro y sandalias de goma, tipo crocs, color blanco con puntos negros.

No se indicó si se recuperó la embarcación que utilizaron los pescadores o si se realiza alguna operación de búsqueda por las aguas cercanas a Desecheo.

Si usted tiene información que ayude a las autoridades a localizar a López Acevedo y a Carrero Méndez, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el 787-343-2020, o puede llamar a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2436 y 2464.