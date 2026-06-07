“Es desesperante”: municipios exigen estabilizar el suministro de agua que afecta a cerca de 20,000 abonados

“Yo llevo nueve años en la alcaldía y esto nunca me había pasado”.

Así se expresó la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, al resumir la frustración que experimentan miles de ciudadanos de múltiples municipios, luego de semanas de interrupciones en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“No hemos tenido una razón específica y clara. Creo que cada explicación enreda más”, manifestó Nazario. “Creo que alguien tiene que hacerse responsable de lo que ha estado pasando”.

Aunque no ofreció una cifra específica, el portavoz de la Fortaleza, Jean Peña Payano, dijo en conferencia de prensa que hoy había aproximadamente 20,000 abonados sin el suplido de la AAA, destacando que se trata de una reducción de los 40,000 clientes que se había reportado ayer, sábado.

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Cerca de 25,000 residentes afectados en Guaynabo

El Municipio de Guaynabo informó que los cuatro barrios más afectados por la falta de agua son Santa Rosa 1, Santa Rosa 2, Santa Rosa 3 y Guaraguao.

El director de Manejo de Emergencias de ese municipio, Luis Iván Díaz, dijo que no tienen la cifra exacta de abonados sin el servicio, pero estimó que toda la población de 25,000 residentes de esos sectores han estado sin el suplido.

“Llevamos más de 10 días con esta situación”, expuso Díaz.

“Aunque los problemas se remontan a la intermitencia a una avería en la planta de la Finca Rosso desde agosto, la interrupción es más reciente y algunos sectores ya llevan dos semanas consecutivas sin agua”, resaltó. “Pasan los días y complica el quehacer diario de los constituyentes”, agregó.

“La bomba de Finca Roso 1 es la que suple el agua a la planta de los Filtros de Guaynabo, que es la que distribuye a los campos que se están viendo afectados. De tres bombas, solamente está funcionando una”, añadió.

Personal del Municipio de Guaynabo lleva agua a sectores afectados por la interrupción en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. (Suministrada)

Según le han explicado, hay un proyecto adjudicado por $11 millones que fue anunciado en enero pasado.

“Estaban en la espera de recibir unas piezas que faltan para comenzar a hacer el trajo del reemplazo de la tubería”, comentó. “Entendemos que este asunto, para que sea final y firme, se va a tomar varias semanas. No hay una fecha específica”, abundó.

Ante esa situación, Díaz dijo que han estado distribuyendo agua para llenar las cisternas en las viviendas de esos sectores y repartiendo galones de agua, mientras que instalaron, junto con la AAA, siete oasis con tanques de agua para toda persona que quiera llenar contenedores.

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De 7 mil a 10 mil afectados en Loíza

Nazario dijo que en cinco sectores del área de Torrecillas había de 7,000 a 10,000 personas afectadas, ya que no cuenta con el número exacto de clientes.

También dijo que Piñones estaba sin agua, incluyendo los comerciantes, que suelen tener más movimiento de clientes en los fines de semana.

En declaraciones de ayer, sábado, el vicepresidente de Operaciones de la AAA, el ingeniero Luis Ortiz Salgado, aludió a fallas operacionales en la planta de filtración Enrique Ortega “La Plata” y a una reducción en la producción del Superacueducto.

En el caso de la planta “La Plata”, sostuvo que dos bombas quedaron fuera de servicio debido a problemas eléctricos en un panel de control. Por otro lado, la corporación pública informó una disminución en la producción de agua del Superacueducto, y su personal verificaba interconexiones para tratar de identificar la causa.

1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN 1 / 12 Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. TITO GUZMAN Compartir

Toa Baja estima sobre 12,000 ciudadanos afectados

“Es desesperante”, expresó el alcalde de Toa Baja, Betito Márquez, para resumir el sentir de los ciudadanos en su municipio.

“Llevamos dos semanas de corrido con interrupciones seguidas que tienen a la gente en desesperación”, abundó.

Señaló que los sectores más afectados son las comunidades en el sur de Toa Baja, como Las Colinas, Alto el Cabro, Altagracia, Inmaculada y Santa María, así como parte de Barrio Pájaros, Candelaria, Arenas, y Campanilla.

Estimó que la falta de agua ha afectado a unas “4,000 familias, para un estimado de 12,000 ciudadanos en esa zona solamente, porque siempre hay otras que también se afectan”, apuntó.

Tras conversar con personal de la AAA hoy, Márquez dijo que supuestamente habían identificado el problema con el suplido a Toa Baja, relacionado a una válvula.

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Asimismo, dijo que le ofrecieron un estimado de esta semana para una estabilización el servicio.

Sin embargo, Márquez dijo que continuará repartiendo la ayuda que ha estado suministrado a los residentes más necesitados, incluyendo cisternas.

Enfatizó, no obstante, que se unirá al reclamo de otros alcaldes de buscar que la AAA le reponga la inversión que ha tenido que incurrir, que ha superado los $200,000.

Sobre 9,500 afectados en Carolina

Por su parte, director de Manejo de Emergencias de Carolina, José Colón Carrasquillo, dijo que el área de ese municipio afectada abarca toda la avenida Isla Verde y varias urbanizaciones al sur de la avenida Baldorioty, para un estimado de 9,500 habitantes aproximadamente.

Señaló que desde las interrupciones se han agravado desde el lunes pasado y que la AAA les ha informado que “por alguna razón hay un problema de presión en el sistema”.

Sin embargo, sostuvo que no les han detallado a que se debe la situación ni un estimado de para cuándo estaría resuelto.

Así que desde el lunes han estado supliendo agua a los afectados, incluyendo a los condominios, que tienen cisternas de 30,000 a 50,000 galones.

“Esa logística es más compleja y necesitamos camiones de 6,000 galones para poder suplir a los condominios”, comentó Colón Carrasquillo.

Destacó que desde el lunes pasado han distribuido 376,800 galones de agua.

Sobre 1,600 residentes afectados en Isabela

El alcalde de Isabela, Ricky Meléndez, dijo que aunque en su municipio se han afectado los residentes en los barrios Galateo Alto, Sector Cerro Sombrero y Sector Capiro, donde residen sobre 1,700 personas.

“Ellos alegan que es un problema que tienen una planta de filtración de Guajataca. En otro sector, en Galateo, el problema es con LUMA. Por alto voltaje, la bomba no está funcionando, y a veces pasa día y medio sin agua. Manualmente tiene que ir alguien para encender el generador”, relató Meléndez.

“En los últimos cuatro meses, se va casi a diario”, agregó. “Por el día es un problema”.

El presidente ejecutivo de AAA, Luis R. González Delgado realizó un recorrido esta tarde por las principales instalaciones del sistema de agua potable afectadas por los eventos de este fin de semana.