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¿Cómo destapar los orificios de la ducha para recuperar la presión del agua?

Los especialistas recomiendan realizar una limpieza periódica para evitar bloqueos

6 de junio de 2026 - 2:42 PM

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Ante esta situación, especialistas recomiendan un procedimiento sencillo con vinagre blanco y agua tibia. (Jenny Kane)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La acumulación de sarro y minerales en los orificios del cabezal de la ducha puede reducir la presión del agua y alterar su salida.

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Ante esta situación, especialistas recomiendan un procedimiento sencillo con vinagre blanco y agua tibia que permite limpiar los conductos y recuperar su funcionamiento habitual.

Elementos necesarios para la limpieza

  • Vinagre blanco.
  • Agua tibia.
  • Bolsa plástica resistente.
  • Banda elástica o precinto.
  • Cepillo de dientes viejo.
  • Paño suave.
  • Escarbadientes (opcional).

Paso a paso para eliminar el sarro

El método consiste en llenar una bolsa con partes iguales de vinagre blanco y agua tibia, colocarla alrededor del cabezal de la ducha y sujetarla con una banda elástica o un precinto. La mezcla debe actuar entre 30 y 60 minutos.

Una vez transcurrido ese tiempo, se retira la bolsa y se frotan los orificios con un cepillo de dientes viejo. Luego, se recomienda abrir el agua caliente durante unos segundos para eliminar los restos desprendidos y finalizar secando la superficie con un paño suave.

Qué hacer si el problema persiste

Si después de la limpieza la presión del agua continúa siendo baja o la salida sigue siendo irregular, la obstrucción podría encontrarse en el interior del cabezal. En ese caso, puede ser necesario desmontarlo para revisar filtros o mallas internas donde suelen acumularse residuos.

Estas piezas pueden limpiarse con agua, vinagre y un cepillo suave. En los modelos que cuentan con orificios de goma, muchas veces alcanza con frotarlos suavemente para desprender los depósitos de sarro adheridos.

Precauciones y recomendaciones

Los especialistas recomiendan realizar una limpieza periódica del cabezal para evitar bloqueos y mantener un flujo de agua uniforme.

También señalan que el vinagre puede afectar determinados acabados si permanece en contacto durante demasiado tiempo, especialmente en piezas de bronce, níquel, doradas o con terminaciones especiales.

Por ese motivo, se aconseja consultar las indicaciones del fabricante antes de aplicar el método. Además, desaconsejan el uso de lavandina para este tipo de limpieza, ya que puede dañar la superficie y no resulta necesaria para eliminar las acumulaciones minerales.

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