¿Cómo destapar los orificios de la ducha para recuperar la presión del agua?

La acumulación de sarro y minerales en los orificios del cabezal de la ducha puede reducir la presión del agua y alterar su salida.

Ante esta situación, especialistas recomiendan un procedimiento sencillo con vinagre blanco y agua tibia que permite limpiar los conductos y recuperar su funcionamiento habitual.

Elementos necesarios para la limpieza

Vinagre blanco.

Agua tibia.

Bolsa plástica resistente.

Banda elástica o precinto.

Cepillo de dientes viejo.

Paño suave.

Escarbadientes (opcional).

Paso a paso para eliminar el sarro

El método consiste en llenar una bolsa con partes iguales de vinagre blanco y agua tibia, colocarla alrededor del cabezal de la ducha y sujetarla con una banda elástica o un precinto. La mezcla debe actuar entre 30 y 60 minutos.

Una vez transcurrido ese tiempo, se retira la bolsa y se frotan los orificios con un cepillo de dientes viejo. Luego, se recomienda abrir el agua caliente durante unos segundos para eliminar los restos desprendidos y finalizar secando la superficie con un paño suave.

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Qué hacer si el problema persiste

Si después de la limpieza la presión del agua continúa siendo baja o la salida sigue siendo irregular, la obstrucción podría encontrarse en el interior del cabezal. En ese caso, puede ser necesario desmontarlo para revisar filtros o mallas internas donde suelen acumularse residuos.

Estas piezas pueden limpiarse con agua, vinagre y un cepillo suave. En los modelos que cuentan con orificios de goma, muchas veces alcanza con frotarlos suavemente para desprender los depósitos de sarro adheridos.

Precauciones y recomendaciones

Los especialistas recomiendan realizar una limpieza periódica del cabezal para evitar bloqueos y mantener un flujo de agua uniforme.

También señalan que el vinagre puede afectar determinados acabados si permanece en contacto durante demasiado tiempo, especialmente en piezas de bronce, níquel, doradas o con terminaciones especiales.