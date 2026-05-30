Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
Estilos de vidaBienestar
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Aceite de oliva para el cabello? Estos son sus posibles beneficios

Especialistas y estudios científicos analizan cómo este ingrediente de la cocina gana espacio dentro de las rutinas de cuidado capila

30 de mayo de 2026 - 1:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los aceites para el pelo son grandes aliados contra el frizz. (Agencia EFE)
Por El País / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El aceite de oliva dejó de ser un ingrediente reservado únicamente para la cocina y empezó a ganar espacio dentro de las rutinas de cuidado capilar. Distintas investigaciones y especialistas en dermatología señalan que sus componentes podrían colaborar en la recuperación del cabello, disminuir la caída y mejorar la salud del cuero cabelludo.

RELACIONADAS

La dermatóloga Ana Molina explicó a la revista Telva que el aceite de oliva contiene fitoestrógenos con efecto antiandrogénico, una característica que podría ayudar a ralentizar la alopecia androgenética, considerada la forma más frecuente de calvicie.

Además, diferentes estudios clínicos internacionales observaron que la aplicación tópica de este producto favorece la hidratación, fortalece la fibra capilar frente a daños químicos y contribuye a aliviar cuadros descamativos como la dermatitis seborreica.

Cómo actuaría sobre la caída del cabello

Uno de los principales beneficios asociados al aceite de oliva está relacionado con su posible acción sobre los procesos hormonales que intervienen en la pérdida de cabello.

Según explicó Molina, los fitoestrógenos presentes en este aceite inhibirían la enzima 5-alfa-reductasa, responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), hormona vinculada al debilitamiento progresivo de los folículos pilosos y a la calvicie hereditaria.

Al disminuir la acción de la DHT, el folículo conservaría mejor su estructura y se enlentecería la pérdida de densidad capilar. La especialista también mencionó investigaciones que indican que estos compuestos podrían estimular el crecimiento del pelo al favorecer la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y promover la actividad de las células foliculares.

Hidratación, brillo y menos frizz

Más allá de su posible efecto anticaída, el aceite de oliva también aparece como un aliado para mejorar el aspecto y la resistencia del cabello. Su aplicación externa ayudaría a combatir el frizz, aportar nutrición y devolver brillo a las melenas opacas o castigadas.

Una investigación publicada en el Journal of Cosmetic Science concluyó que este aceite incrementa los niveles de hidratación y mejora la resistencia mecánica del cabello. Los investigadores atribuyeron ese efecto a su composición rica en ácidos grasos esenciales y a su capacidad de penetrar el tallo capilar en profundidad, en lugar de actuar solo sobre la superficie.

Beneficios para el cuero cabelludo

El mismo estudio también analizó el impacto del aceite de oliva en personas con dermatitis seborreica. Los resultados mostraron una reducción de la descamación y de los procesos inflamatorios del cuero cabelludo, gracias a sus propiedades antioxidantes.

Por otra parte, una investigación publicada en el International Journal of Trichology evaluó distintos aceites protectores en cabellos sometidos a tintes y otros tratamientos químicos agresivos. Allí se observó que el aceite de oliva podría ayudar a minimizar el daño posterior a esos procedimientos.

Según los autores, sus componentes emolientes funcionan como una barrera protectora que ayuda a preservar la cutícula capilar y disminuye el riesgo de quiebre y desgaste de la queratina.

Tags
Breaking Newscabelloaceite de oliva
ACERCA DEL AUTOR
El País / GDA
El País es una empresa familiar fundada el 14 de setiembre de 1918 como un diario. Por sus páginas han pasado todo tipo de acontecimientos en estos 100 años, los que...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 30 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: