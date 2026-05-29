¿Por qué escuchas la misma canción una y otra vez? Esto dice la ciencia

Escuchar una y otra vez la misma lista de reproducción suele considerarse una simple preferencia estética. Sin embargo, una investigación interdisciplinaria sugirió que esta práctica revela aspectos profundos sobre la estructura mental del oyente.

Para muchas personas, la repetición musical funciona como un refugio en un entorno marcado por la incertidumbre. Ante un mundo que cambia de manera constante, la música conocida brinda una estabilidad necesaria y una sensación de control que permite reducir los niveles de ansiedad.

El informe anual 2022 del Center of Music in The Brain explicó este fenómeno a través de la biología. Según el documento, la música activa el sistema de recompensa cerebral.

Al reproducir una canción favorita, el cerebro libera dopamina, conocida como la droga natural del cuerpo, la cual regula las sensaciones de placer. Esta descarga química genera una dependencia positiva que motiva al individuo a pulsar el botón de repetir. De este modo, la música trasciende el rol de entretenimiento y se consolida como una herramienta de exploración emocional profunda.

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La psicología atribuye gran parte de esta tendencia al efecto de familiaridad. El cerebro humano responde de forma positiva a los estímulos que ya conoce, ya que estos activan áreas asociadas con el bienestar y la comodidad. Para quienes buscan un equilibrio emocional, escuchar melodías recurrentes refuerza la satisfacción personal.

Este comportamiento resulta gratificante porque elimina el factor sorpresa, lo que permite que el oyente permanezca en una zona de confort donde cada nota y palabra poseen un significado ya procesado.

Los rasgos de la personalidad también influyen en este hábito. Las personas introvertidas, por ejemplo, utilizan la música conocida como un espacio de tranquilidad. En estos casos, las canciones actúan como un refugio donde es posible desconectarse del ruido externo y recargar energías.

Además, este mecanismo ofrece una forma de escapismo. La persona construye una burbuja segura y predecible donde puede relajarse sin la preocupación por sobresaltos o estímulos nuevos que requieran una atención extra.

No obstante, la repetición constante presenta matices cognitivos importantes. Peter Vuust, profesor de la Royal Academy of Music en Aarhus, Dinamarca, advirtió que cuando alguien escucha una canción de manera excesiva, el contenido se desplaza hacia el extremo opuesto del espectro cerebral.

En este punto, la persona deja de captar información nueva. Los sistemas biológicos muestran una sensibilidad marcada ante este fenómeno. Según Vuust, el rango de percepción varía según cada individuo y es posible que algunas personas tarden más que otras en notar que el proceso de aprendizaje frente a esa pieza musical ya finalizó.

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Por último, la obsesión con los detalles juega un papel crucial. Para ciertos oyentes, la música representa un enigma que requiere resolución. Estos individuos encuentran placer en desmenuzar cada elemento sonoro de una canción, desde la letra hasta el arreglo instrumental más sutil. Para este grupo, la escucha repetida es una forma de análisis donde cada repetición aporta un descubrimiento nuevo.