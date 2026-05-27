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¿Qué es hipertermia? De lo que murió una atleta de 28 años en competencia de Hyrox

La joven participante falleció después de desplomarse en plena competición

27 de mayo de 2026 - 11:01 AM

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La disciplina deportiva Hyrox cobra fuerza en este 2026. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La muerte de una atleta de 28 años durante una prueba de Hyrox celebrada este pasado domingo en Francia, ha conmocionado mundo del “fitness”.

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Según la información trascendida, la joven participante falleció después de desplomarse en plena competencia en Chassieu, una localidad cercana a Lyon.

De las primeras informaciones médicas sobre esta trágica muerte apuntan a que sufrió una hipertermia inducida por el esfuerzo. Durante una de las pruebas del circuito, se destaca que la deportista se encontraba participando en la fase de carrera cuando comenzó a encontrarse mal y terminó desplomándose ante otros competidores y asistentes. Aunque recibió asistencia médica para luego ser trasladada a una institución hospitalaria, tiempo más tarde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés) la hipertermia ocurre cuando la temperatura corporal asciende a niveles superiores a los normales y el sistema de termorregulación del cuerpo no puede funcionar correctamente.

En este punto, el cuerpo no puede enfriarse solo, condición que puede llegar a ser mortal si no se trata. El estrés por calor, la fatiga por calor, los mareos repentinos, los calambres por calor y el agotamiento por calor son formas de hipertermia. El golpe de calor también es una forma de hipertermia y puede ser mortal.

Cabe destacar que a medida que aumentan las temperaturas en el verano, también aumentan los problemas relacionados con el calor por hipertermia.

El NIH advierte que las personas mayores y enfermas no son las únicas para las cuales el calor puede ser mortal. También las personas jóvenes y sanas corren riesgos letales, generalmente porque no reconocen los peligros de ejercitar con climas calurosos, en especial con un clima caliente y húmedo.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA, por sus siglas en inglés), parte de los NIS, ofrece la siguiente información y consejos para ayudar a combatir los peligros de las temperaturas altas.

Entre los factores de estilo de vida que aumentan el riesgo de hipertermia con temperaturas altas se encuentran los siguientes: no beber suficientes líquido, vivir en hogares sin aire acondicionado, no tener movilidad y acceso al transporte, abrigarse demasiado, visitar lugares superpoblados y no saber cómo responder ante las condiciones climáticas.

Del mismo modo señala que las personas mayores, particularmente aquellas con afecciones crónicas, no deberían salir al exterior los días calurosos y húmedos.

“Quienes no tengan aire acondicionado deberían ir a lugares que sí tengan, como centros para personas mayores, centros comerciales, cines y bibliotecas. Otra opción son los centros de enfriamiento, que pueden ser establecidos por agencias locales de salud pública, grupos religiosos y organizaciones de servicios sociales en muchas comunidades”, se amplía.

Otros factores que pueden aumentar el riesgo de hipertermia incluyen:

  • Deshidratación
  • Cambios en la piel relacionados con la edad, como complicaciones en la circulación sanguínea y glándulas sudoríparas deficientes.
  • Enfermedades cardíacas, pulmonares y renales, así como cualquier enfermedad que cause debilidad general o fiebre.
  • Presión arterial alta u otras afecciones que requieren cambios en la dieta. Por ejemplo, las personas con dietas limitadas en sal pueden correr mayor riesgo. Sin embargo, no se debe tomar pastillas de sal sin antes consultar a un médico.
  • Reducción de la sudoración, causada por medicamentos como diuréticos, sedantes, tranquilizantes y ciertos fármacos para el corazón y la presión arterial.
  • Tomar diversos fármacos para distintas afecciones. Es importante, sin embargo, continuar tomando los medicamentos prescritos y consultar los posibles problemas con un médico.
  • Sobrepeso considerable o peso muy bajo.
  • Tomar bebidas alcohólicas.

Si sospechas que alguien está sufriendo de una enfermedad relacionada con el calor:

  • Saca a la persona del sol y llévala a un lugar fresco, preferiblemente uno con aire acondicionado.
  • Ofrécele líquidos, pero evita el alcohol y la cafeína; el agua y los jugos de fruta/verduras son la mejor opción.
  • Alienta a la persona a ducharse y bañarse, o aplícale una esponja con agua fría.
  • Insta a la persona a acostarse y descansar, preferiblemente en un lugar fresco.
  • Aplica un paño frío y húmedo en sus muñecas, el cuello, las axilas o la ingle. Estos son lugares donde la sangre pasa cerca de la superficie de la piel, y los paños fríos pueden ayudar a enfriar la sangre.
  • Si sospechas de un golpe de calor, llama al 911.
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calorCalor extremoSaludtemperatura
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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