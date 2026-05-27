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¿Por qué se recomienda tirar café usado en el inodoro?

La reutilización de este residuo doméstico se convirtió en una alternativa natural para neutralizar olores

27 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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La aplicación recomendada consiste en colocar una o dos cucharadas de la mezcla, dejarla actuar durante varias horas o incluso toda la noche. (Shutterstock)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El aprovechamiento de los restos de café tras su preparación se consolidó como un hábito doméstico que genera creciente interés. Esta práctica consiste en verter los posos directamente en el inodoro para combatir malos olores de manera económica.

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Además, esta técnica es particularmente efectiva cuando la vivienda el hogar permanece cerrado durante periodos prolongados, ya que ayuda a refrescar el ambiente mediante una solución biodegradable.

¿Por qué se recomienda tirar café usado en el inodoro?

La eficacia de este método reside en la estructura porosa de los posos de café, una característica natural que permite que actúen como agentes absorbentes al capturar los gases que suelen ascender desde las tuberías hacia el baño.

Asimismo, su textura levemente granulada puede colaborar en la eliminación de residuos leves adheridos a las paredes internas de la taza, por lo que funciona como un complemento de mantenimiento ligero.

Para maximizar su impacto, el método suele combinarse con bicarbonato de sodio, el cual es considerado un aliado frecuente en el hogar para neutralizar olores y absorber humedad. Al mezclar ambos componentes, se potencia una desodorización superficial.

La aplicación recomendada consiste en colocar una o dos cucharadas de la mezcla, dejarla actuar durante varias horas o incluso toda la noche, y luego accionar la descarga. No obstante, especialistas advierten que este procedimiento no sustituye las limpiezas profundas ni actúa como un desinfectante químico de grado profesional.

Aunque el incómodo olor puede provenir de los zapatos húmedos, también suele deberse a una mala higiene de los pies.Debes tener una higiene diaria de tus pies para que estos consejos puedan lograr con éxito su objetivo.Exposición al sol: Coloca los zapatos al sol durante unas horas para que se sequen completamente. El sol ayuda a eliminar la humedad y tiene propiedades desinfectantes. Saca las plantillas para que se sequen por separado.
1 / 11 | Remedios caseros para quitar el mal olor de tus zapatos. Aunque el incómodo olor puede provenir de los zapatos húmedos, también suele deberse a una mala higiene de los pies. - Shutterstock

Existe consenso técnico sobre las precauciones necesarias al implementar estos trucos. Si bien el café es natural, se debe moderar su uso para evitar acumulaciones innecesarias en sistemas de cañerías antiguas o delicadas.

Expertos remarcan que los resultados son, por definición, limitados y temporales. El objetivo central es generar una sensación de frescura, no reemplazar productos de higiene específicos para sanitarios.

Más allá de sus usos en el baño, el café molido ya utilizado también es valorado para absorber olores en heladeras, zapateros o como fertilizante orgánico para plantas que requieren suelos ácidos.

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Café
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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