¿Por qué hay que tirar sal en el inodoro y cada cuánto hacerlo?

La limpieza del hogar, esencial para la convivencia familiar, encontró en las redes sociales un nuevo aliado: un ingenioso truco casero para higienizar el inodoro con sal.

Aunque es un ingrediente comúnmente asociado a la gastronomía, su aplicación en el sanitario, combinada con otros elementos, realiza una desinfección profunda y efectiva, ya que elimina gérmenes y bacterias. De esta manera, ayuda a una limpieza regular de unos de los lugares más importantes de la casa.

Este método, de gran aceptación entre el público, se basa en una reacción química poderosa. Se requieren 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 cucharadas de aceite neutro. La preparación es sencilla: verter todos los ingredientes en el inodoro.

Es crucial esparcir la mezcla por todos los costados del sanitario para maximizar su efecto. Tras aplicar la solución, se debe aguardar una noche entera para que la reacción química actúe y descomponga las impurezas adheridas.

Al día siguiente, para culminar el proceso, se debe calentar agua hasta que hierva. Una vez que el agua alcance su punto de ebullición, se derrama todo el líquido caliente sobre el inodoro. Finalmente, se tira la cadena para remover cualquier impureza o residuo desprendido. Como dato opcional, se recomienda cortar un limón al medio y exprimir su jugo directamente en la zona. Este paso adicional no solo aportará un aroma fresco, sino que también contribuirá al brillo de las paredes del inodoro y reforzará la eliminación de bacterias, lo que garantiza un ambiente más higiénico.

El baño, considerado un área sensible en cualquier hogar por su propensión a acumular gérmenes, demanda atención especial en su limpieza. Por eso, se recomienda utilizar este método casero de higiene al menos una vez al mes o cada 15 días. Además de la innovadora técnica para el inodoro, existen otros trucos caseros que facilitan el mantenimiento de las juntas de los azulejos, donde la suciedad y los hongos suelen proliferar.

Con la intención de recurrir a recursos simples que se encuentran en cualquier hogar, se diseñaron cuatro métodos prácticos para limpiar esos rincones donde los azulejos acumulan suciedad.

Cepillo en mano: aunque pueda parecer evidente, sus cerdas permiten llegar a áreas difíciles y resultan muy eficaces. Una vez eliminada la mugre, lo recomendable es enjuagar las baldosas con una esponja.

El poder del vapor : es una herramienta muy útil para combatir los hongos que se adhieren en las ranuras. Sin embargo, se sugiere usarlo solo en casos puntuales, ya que podría dañar la superficie del azulejo.

El blanqueador como refuerzo final: luego de limpiar, este producto aporta el acabado necesario para devolver luminosidad. Aplicado con un buen cepillo, ayuda a recuperar el tono blanco y dar la sensación de un revestimiento renovado.

Recuperar el blanco original: cuando la meta es lograr el aspecto de fábrica, la alternativa actual más utilizada es pintarlos nuevamente, evitando así la remoción de los azulejos.