¿Correr Amarrado? Regresa el 5K de Mar Azul con su emblemático llamado 

Con el lema “Salimos juntos, llegamos juntos”, el emblemático evento 5K Mar Azul regresa este año con dos grandes carreras que prometen reunir nuevamente a miles de participantes en una experiencia deportiva, comunitaria y espiritual sinigual.

La primera carrera se celebrará el sábado, 30 de mayo en la zona de Guaynabo, con salida a las 6:00 de la mañana, mientras que la segunda será el sábado, 24 de octubre en el área oeste, en Cabo Rojo, comenzando a las 7:00 de la mañana. Ambas rutas han sido diseñadas para ser accesibles y seguras, tanto para principiantes como para corredores experimentados.

El mayor distintivo del evento, que cuenta con muchos atractivos, continúa siendo el concepto de correr amarrado, inspirado en el versículo bíblico Gálatas 6:2, que exhorta a “Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas”.

Esta dinámica promueve la unión, el trabajo en equipo y el apoyo mutuo, convirtiendo cada carrera en una experiencia única.

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El concepto de correr amarrado, inspirado en el versículo bíblico Gálatas 6:2, promueve la unión, el trabajo en equipo y el apoyo mutuo. (Suministrada)

Según se informó, también este año el mensaje espiritual del evento estará inspirado en Lucas 15:20, cuando el padre del hijo pródigo “salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó”. Bajo esa poderosa reflexión, la carrera se presenta como una invitación de Dios a salir al encuentro de aquellos que necesitan ser abrazados, sostenidos y amados.

“El 5K Mar Azul es mucho más que una carrera. Es una oportunidad para unirnos como comunidad, correr con propósito y recordar que nadie tiene porque llegar solo a la meta. Bajo el lema ‘Salimos juntos, llegamos juntos’, queremos reforzar la experiencia única de que cada persona experimente el poder de sostener y ser sostenido”, expresó el pastor Jonathan Ocasio, en declaraciones escritas.

La edición pasada del evento logró convocar cerca de 3,000 corredores entre ambas carreras. (Suministrada)

La edición pasada del evento logró convocar cerca de 3,000 corredores entre ambas carreras, consolidándose como una de las iniciativas benéficas más concurridas y esperadas en Puerto Rico.

Se señaló que a inscripción temprana para participar hasta el 30 de abril tuvo un costo especial de $35. A partir de esa fecha, el costo será de $49. Las incripciones para la carrera del 30 de mayo, cierran este jueves, 28 de mayo, en el portal de 5kMarAzul. Los premios se mantendrán como en la edición anterior, añadiendo este año un incentivo especial de $1,000 para el primer grupo amarrado compuesto por 10 personas que cruce la meta.