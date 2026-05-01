Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mayo: ¡Alcanza tu meta! Algunos de los 5k y 10k durante este mes

Diversos eventos de carreras pedestres se llevarán a cabo en varios puntos de la isla

1 de mayo de 2026 - 9:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La carrera Teodoro 10k se lleva a cabo en el Puente Teodoro Moscoso. (Wanda Liz Vega)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Si te has contagiado con la práctica del “running” en Puerto Rico o eres de los que prefieres apoyar en las rutas, a continuación te decimos algunas de los eventos de carreras que se van a estar llevando a cabo en diversos puntos de la isla.

Teodoro 10k

Fecha: sábado, 2 de mayo de 2026

Hora: 6:00 p.m.

Salida: Puente Teodoro Moscoso, San Juan

Inscripción: Teodoro10k

10k Playa de Ponce en Honor a las Madres

Fecha: sábado, 2 de mayo de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Parque Lucy Grillasca, Playa de Ponce, Ponce

Inscripción: MiCarreraPR

7.5k San José de Aguada - 52da Edición

Fecha: domingo, 3 de mayo de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Barrio Malpaso, Sector Sabana, Carr. 417, Aguada

Inscripción: MiCarreraPR

5k Por La Libre

Fecha: domingo, 3 de mayo de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Calle Lolita Tizol #20, Ponce

Inscripción: MiCarreraPR

5k La Caña

Fecha: sábado, 9 de mayo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Coliseo Luis Aymat Cardona, San Sebastián

Inscripción: MiCarreraPR

5k Plenero por Amor a Mama Challenge

Fecha: sábado, 9 de mayo de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Parque Gerardo “Lyn” Sanabria, Barrio Plena, Salinas

Inscripción: MiCarreraPR

5k Corriendo por Mamá

Fecha: domingo, 10 de mayo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: El Parterre, Aguadilla

Inscripción: “Sold out”

5k Cuna Muñoz Rivera

Fecha: domingo, 10 de mayo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Barranquitas

Inscripción: MiCarreraPR

2k y 5k Kilómetros de Amor para FEBASIRU

Fecha: sábado, 16 de mayo de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Plaza San Agustín, Escambrón, San Juan

Inscripción: MiCarreraPR

5K Huella de Ángel

Fecha: sábado, 16 de mayo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Yauco

Inscripción: MiCarreraPR

5k Patriotas de Lares

Fecha: sábado, 16 de mayo de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Lares

Inscripción: MiCarreraPR

5k Tigerfest

Fecha: domingo, 17 de mayo de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Universidad Interamericana, Recinto de Fajardo

Inscripción: MiCarreraPR

5k Ruta Saludable - Iglesia Adventista

Fecha: domingo, 17 de mayo de 2026

Fecha: 2 de mayo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Cayey

Inscripción: MiCarreraPR

10k La Virgen del Pozo - 73ma Edición

Fecha: domingo, 17 de mayo de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Sábana Grande

Inscripción: MiCarreraPR

Puerto Rico Spring Run 5k

Fecha: domingo, 24 de mayo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Coamo

Inscripción: MiCarreraPR

5k Día de la Recordación - 3ra Edición

Fecha: domingo, 24 de mayo de 2026

Hora: 5:00 p. m.

Salida: Juana Díaz

Inscripción: MiCarreraPR

5k y 10k Abraham Rosa

Fecha: domingo, 24 de mayo de 2026

Hora: 5:00 p. m.

Salida: Barrio Pájaros, Toa Baja

Inscripción: Tiempo de Llegada

El Josco Challenge 5k, 10k y 15k

Fecha: 29 de mayo el 5k, 30 de mayo el 10k y 31 de mayo el 15k

Hora: 5:00 a.m.

Salida: Toa Alta

Inscripción: MiCarreraPR

Celebra tu Color 5K

Fecha: domingo, 31 de mayo de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Palmas Station, Cataño

Inscripción: MiCarreraPR

Carrera inclusiva en apoyo al vitiligo.

5k Gigante: San Felipe Salinas

Fecha: domingo, 31 de mayo de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Salinas

Inscripción: MiCarreraPR

5k Por La Paz

Fecha: domingo, 31 de mayo de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Plaza de Fajardo

Inscripción: MiCarreraPR

