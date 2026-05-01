Mayo: ¡Alcanza tu meta! Algunos de los 5k y 10k durante este mes
Diversos eventos de carreras pedestres se llevarán a cabo en varios puntos de la isla
1 de mayo de 2026 - 9:26 AM
Si te has contagiado con la práctica del “running” en Puerto Rico o eres de los que prefieres apoyar en las rutas, a continuación te decimos algunas de los eventos de carreras que se van a estar llevando a cabo en diversos puntos de la isla.
Fecha: sábado, 2 de mayo de 2026
Hora: 6:00 p.m.
Salida: Puente Teodoro Moscoso, San Juan
Inscripción: Teodoro10k
Fecha: sábado, 2 de mayo de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Salida: Parque Lucy Grillasca, Playa de Ponce, Ponce
Fecha: domingo, 3 de mayo de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Salida: Barrio Malpaso, Sector Sabana, Carr. 417, Aguada
Fecha: domingo, 3 de mayo de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Calle Lolita Tizol #20, Ponce
Fecha: sábado, 9 de mayo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Coliseo Luis Aymat Cardona, San Sebastián
Fecha: sábado, 9 de mayo de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Parque Gerardo “Lyn” Sanabria, Barrio Plena, Salinas
Fecha: domingo, 10 de mayo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: El Parterre, Aguadilla
Inscripción: “Sold out”
Fecha: domingo, 10 de mayo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Barranquitas
Fecha: sábado, 16 de mayo de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Plaza San Agustín, Escambrón, San Juan
Fecha: sábado, 16 de mayo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Yauco
Fecha: sábado, 16 de mayo de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Lares
Fecha: domingo, 17 de mayo de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Universidad Interamericana, Recinto de Fajardo
Fecha: domingo, 17 de mayo de 2026
Fecha: 2 de mayo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Cayey
Fecha: domingo, 17 de mayo de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Salida: Sábana Grande
Fecha: domingo, 24 de mayo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Coamo
Fecha: domingo, 24 de mayo de 2026
Hora: 5:00 p. m.
Salida: Juana Díaz
Fecha: domingo, 24 de mayo de 2026
Hora: 5:00 p. m.
Salida: Barrio Pájaros, Toa Baja
Inscripción: Tiempo de Llegada
Fecha: 29 de mayo el 5k, 30 de mayo el 10k y 31 de mayo el 15k
Hora: 5:00 a.m.
Salida: Toa Alta
Fecha: domingo, 31 de mayo de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Palmas Station, Cataño
Carrera inclusiva en apoyo al vitiligo.
Fecha: domingo, 31 de mayo de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Salinas
Fecha: domingo, 31 de mayo de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Plaza de Fajardo
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: