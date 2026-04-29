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Para mayores de 60: la verdura rica en calcio y vitamina K recomendada

Aunque a primera vista el pak choi podría parecer solo una hoja verde más dentro del universo vegetal, su perfil nutricional lo distingue

29 de abril de 2026 - 11:10 PM

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Aunque a primera vista el pak choi podría parecer solo una hoja verde más dentro del universo vegetal, su perfil nutricional lo distingue. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

No es una hoja verde más. En un escenario donde la espinaca, la rúcula y el kale tienden a monopolizar la conversación de las ensaladas saludables, el pak choi —con sus tallos carnosos y crocantes, y sus hojas verdes intensas— avanza con bajo perfil pero argumentos sólidos.

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También conocido como bok choy, es una verdura originaria de China, donde se cultiva desde hace más de 1,500 años, y se usa tanto en preparaciones crudas como cocidas.

Pertenece a la especie Brassica rapa var. chinensis y forma parte de la familia de las crucíferas, como el repollo y el brócoli. Su domesticación se dio en la región del delta del río Yangtsé y, con el tiempo, su uso se expandió a otros países asiáticos como Corea, Japón y el sudeste asiático.

En el siglo XVIII llegó a Europa, y en el XIX a América del Norte, de la mano de las comunidades migrantes chinas. Hoy es un alimento clave en la gastronomía oriental y gana terreno en cocinas de todo el mundo.

Beneficios

Aunque a primera vista el pak choi podría parecer solo una hoja verde más dentro del universo vegetal, su perfil nutricional lo distingue y posiciona como un aliado estratégico en la cocina saludable.

“A diferencia de otras hojas verdes, combina un buen contenido de calcio con baja presencia de oxalatos (compuestos naturales presentes en muchas plantas y verduras que funcionan como antinutrientes), lo que favorece su absorción”, explica Ana Cascú, médica clínica especializada en nutrición, “junto con un perfil antioxidante propio de las crucíferas, que no está presente en todas las verduras de hoja”.

Entre los principales beneficios asociados al consumo de pak choi, Cascú destaca los siguientes:

1. Rico en nutrientes

El pak choi se destaca por su alta densidad nutricional, destaca Cascú, aportando cantidades significativas de:

  • Fibra dietaria
  • Vitamina C
  • Vitamina A (en forma de carotenoides)
  • Vitamina K
  • Folatos
  • Minerales como calcio, potasio y magnesio.

“Además, contiene antioxidantes característicos de las verduras crucíferas, como el brócoli, coliflor o repollo”, agrega. “Esta combinación de compuestos bioactivos está asociada a un menor estrés oxidativo celular, y podría contribuir al control de la presión arterial y a la reducción de la inflamación de bajo grado.

2. Aliado para la salud ósea

El pak choi aporta calcio y vitamina K, de acuerdo con la experta en nutrición consultada, dos nutrientes clave para el metabolismo óseo, aspecto especialmente relevante para adultos mayores y mujeres.

Además, Cascú resalta que, al tener una menor proporción de oxalatos que otras verduras de hoja (como la espinaca), el calcio que aporta el pak choi resulta más biodisponible.

3. Salud metabólica

Al ser un alimento de bajo índice glucémico, alto volumen y baja carga calórica, favorece la saciedad y ayuda a mejorar la calidad global de la alimentación, plantea Cascú.

“Sus tallos carnosos aportan textura y agua, y ayudan a aumentar el volumen del plato sin sumar calorías, algo especialmente relevante para planes de alimentación orientados al control del peso”.

De acuerdo con las guías de seguridad alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el manejo del entorno inmediato de cada alimento determina su velocidad de maduración. Consejo #1: Control de la humedad en hortalizas. El exceso de agua es el principal enemigo de las hojas verdes. Envolver las lechugas, espinacas y hierbas en toallas de papel absorbente (dentro de recipientes o bolsas) evita que el líquido estancado las pudra de forma prematura.Es recomendable dividir las preparaciones en porciones pequeñas que se utilicen de una sola vez para mantener la calidad intacta hasta el momento del consumo.
1 / 8 | Consejos para que los alimentos duren más. De acuerdo con las guías de seguridad alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el manejo del entorno inmediato de cada alimento determina su velocidad de maduración. - archivo

Consumo y recomendaciones

Históricamente, el pak choi se ha utilizado como un componente en sopas, salteados y platos a base de vegetales. La mejor forma de consumir esta verdura, sostiene Cascú, es mediante cocciones breves, como salteado rápido, vapor corto o agregado al final de una preparación caliente.

“Estas técnicas permiten conservar vitaminas y antioxidantes”, observa la experta en nutrición. “Aunque en la mayoría de los casos el pak choi se digiere bien cuando está crudo, en personas con digestión sensible o tendencia a la distensión abdominal puede tolerarse mejor ligeramente cocido, ya que la cocción ablanda la fibra y mejora la digestibilidad”.

En cuanto a combinaciones de alimentos que potencian la absorción de micronutrientes del pak choi, Cascú realiza tres recomendaciones:

  • Combinarlo con fuentes de grasa saludable: aceite de oliva, palta y frutos secos, para mejorar la absorción de carotenoides.
  • Asociarlo con alimentos ricos en vitamina C potencia la absorción de minerales.
  • Integrarlo con proteínas (vegetales o animales) ayuda a armar platos más completos desde el punto de vista nutricional.
Agregar una variedad de colores a tu plato provee vitaminas, fibra y minerales.Por su alto contenido de antioxidantes y carotenoides como, por ejemplo, la antoxantina y el licopeno, los alimentos de color rojo tienen propiedades antiinflamatorias y de modulación del sistema inmunitario (como la vitamina C).Arándanos azules: Al igual que el jugo de uva, la suplementación con arándanos parece tener un efecto sobre la cognición, probablemente a través de sus efectos sobre la expresión del ARNm del BDNF en el hipocampo, como se ha demostrado en ratas jóvenes. Además, pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la supervivencia celular y la neuroplasticidad. También hay varios ensayos clínicos que demuestran que el arándano puede ayudar a la cognición en adultos mayores. Aparte de las medidas cognitivas, la inclusión de arándanos en la dieta puede ayudar con el estado de ánimo, como se ha demostrado en niños y adultos jóvenes.
1 / 19 | ¡Añade color a tu dieta!. Agregar una variedad de colores a tu plato provee vitaminas, fibra y minerales. - Shutterstock
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alimentaciónAlimentos
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La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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