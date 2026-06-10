Celimar Adames explica por qué luce una curita en su pecho

Ante los mensajes de preocupación sobre su bienestar, que les han enviado sus seguidores en las redes sociales y aquellos que le siguen a través de la pantalla televisiva, la periodista Celimar Adames compartió la razón por la que luce una pequeña banda adhesiva en el área superior del pecho.

Durante la mañana del miércoles, la reportera ancla de Las Noticias de TeleOnce sacó un momento para grabar un video, que difundió a través de la platafomra Instagram, para explicar y aprovechar la oportunidad para aconsejar sobre las atenciones que se deben brindar acerca del cuidado de la piel como parte de una rutina de salud.

“Algunos me han escrito y me llamaron, me escribieron por redes preguntándome qué pasó aquí, tengo un vendajito o una curita”, expresó Adames haciendo referencia a la pequeña banda que luce. “Está tapando una pequeña herida, chiquitita, porque me salió una cosita en la piel y fui a verificarla. Visité mi dermatólogo Luis Ortiz Espinosa, que es mi dermatólogo de toda la vida”, continuó.

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“Yo tengo esa cosita ahí desde hace como un mes. Yo había pensado que desaparecería, pero no desapareció, entonces lo fui a visitar. Él la verificó, la mandó a patología y parece no ser nada serio”, agregó sobre el proceso.

Sin embargo, la periodista enfatizó en la importancia de prestar atención a las señales como medida preventiva contra el cáncer de la piel.

“En este clima que vivimos, bajo este sol que no tiene misericordia, nuestras pieles sufren. Y cuando ustedes se vean alguna cosita, es bueno que la verifiquen con su doctor, que visiten a su dermatólogo, porque las cosas a tiempo tienen remedio”, aconsejó como parte de su interés para crear conciencia.

“En los asuntos de la piel uno se olvida porque como no molesta. Eso no estaba ahí, de repente apareció, pero no le hago caso, y puede complicarse. Es un consejito, sobre todo para los que vivimos en este trópico, tenemos que tener esas precauciones. Yo lo hice y usted debe hacerlo también”, concluyó.

Además de recibir bendiciones y deseos pronta recuperación, el espacio también sirvió para que algunos de sus seguidores agradecieran sus consejos, pero aprovecharon para denunciar la crisis que existe para lograr conseguir citas médicas con dermatólogos en Puerto Rico.