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El hábito común al usar el microondas que podría afectar la salud

Un especialista alertó sobre una práctica cotidiana que suele pasar inadvertida

25 de julio de 2026 - 2:14 PM

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Introducir ciertos alimentos al microondas puede eliminar sus nutrientes. (Shuttersttock)
Introducir ciertos alimentos al microondas puede eliminar sus nutrientes. (Shuttersttock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En una nueva edición de su columna sobre las malas costumbres cotidianas, el médico Jorge Tartaglione advirtió sobre el uso de recipientes de plástico dentro del microondas y recomendó reemplazarlos por envases de vidrio aptos para soportar altas temperaturas.

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El especialista explicó en LN+ que muchas personas guardan su comida en recipientes plásticos y luego los colocan directamente en el electrodoméstico para calentarla. Según señaló, se trata de una práctica que convendría evitar para reducir la exposición a los microplásticos.

Durante el intercambio, Tartaglione también se refirió a los envases que llevan la indicación de que pueden utilizarse en el microondas. Ante la consulta sobre esos productos, sostuvo que su recomendación se mantiene y que la alternativa preferible es el vidrio.

La advertencia de Tartaglione sobre los recipientes de plástico

El tema surgió durante una conversación sobre aquellas acciones que se repiten todos los días sin prestar demasiada atención. “Te voy a traer algo que hacemos cotidianamente los seres humanos y no nos damos cuenta. Usted tiene el microondas, ¿cómo calientas?”, preguntó Tartaglione.

Luego de que uno de los conductores indicara que utilizaba un recipiente de vidrio, el médico aprobó la elección: “Excelente”.

“El mensaje para ustedes en casa, para terminar con un mensaje saludable, es tratar de no meter en el microondas cosas de plástico, porque tienen microplásticos y sabemos hoy muy claramente que cada uno de nosotros en nuestro organismo tenemos gran cantidad que impactan en la salud”, afirmó.

Qué pasa con los recipientes aptos para microondas

Tras la advertencia, Tartaglione fue consultado específicamente por aquellos envases que se comercializan con una identificación que autoriza su uso dentro del microondas.

“¿Aun los que dicen que son aptos para microondas?”, le preguntaron. El médico respondió: “Aun los que son aptos se sugiere no usarlos”.

Como reemplazo, recomendó elegir recipientes de vidrio diseñados para resistir el calor. “Lo que dice Robert es ideal: tener recipientes de vidrio para poner dentro del microondas, aptos para calor”, precisó.

El vidrio, además de soportar altas temperaturas cuando está fabricado para ese fin, permite recalentar los alimentos sin recurrir al plástico. De todos modos, es importante verificar que cada recipiente incluya la indicación correspondiente y que no tenga rajaduras ni daños que puedan provocar su rotura.

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La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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