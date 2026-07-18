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Después de los 60 años: este hábito sencillo puede traer grandes beneficios a su salud

Un entrenador explica cómo una rutina semanal de movimiento puede ayudar a conservar la energía y la independencia

18 de julio de 2026 - 11:22 AM

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Adultos mayores disfrutan de un día soleado. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Cumplir 60 años ya no significa lo mismo que en el siglo XX. El estilo de vida cambió y también los hábitos. Las personas que llegan a la tercera edad pueden llegar con un buen estado físico, dependiendo de cuánto se cuidó a su cuerpo en las décadas anteriores. Para José Ruiz, entrenador personal, es necesario sostener el ejercicio y evitar el sedentarismo para preservar la buena salud a largo plazo.

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El español fue consultado por la revista de lifestyle Clara y señaló que las personas que alcanzan las seis décadas deberían caminar 30 minutos 5 días a la semana para obtener beneficios y una reducción del estrés.

La caminata es uno de los ejercicios mejor valorados, ya que no se requiere de equipamiento extra y pone en funcionamiento todos los músculos del cuerpo. Además, contribuye a la salud mental y cardiovascular.

“La mayoría de organizaciones de salud recomiendan acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada. Traducido a la práctica, hablamos de caminar unos 30 minutos al día, cinco días por semana”, dijo Ruiz al respecto. Asimismo, hizo hincapié en que aquellas personas que tuvieron una vida sedentaria también pueden ponerse en acción y notar buenos resultados en poco tiempo.

El entrenador personal explicó que el cuerpo responde al movimientomucho antes de alcanzar cifras perfectas. “Los cambios suelen empezar a notarse antes de lo que la gente imagina. A nivel físico, es frecuente observar una mejora de la capacidad cardiovascular, una reducción de la sensación de fatiga y una mayor facilidad para realizar actividades cotidianas como subir escaleras o caminar distancias más largas”, detalló Fuentes.

Además de esas contribuciones, el experto remarcó que favorece a la tensión arterial, la circulación cardiovascular y la calidad del sueño. Inclusive, muchas personas experimentan un cambio en los hábitos del sueño, ya que duermen y descansan mejor. El estado de ánimo es otro beneficio, ya que la ansiedad se disipa.

Está claro que caminar genera la liberación de endorfinas, las cuales permiten una sensación de bienestar y ayudan a combatir la apatía y la sensación de cansancio mental.

“Los 10.000 pasos son una referencia popular, pero no representan una obligación médica ni una cifra mágica. De hecho, diversos estudios muestran que los beneficios para la salud empiezan a aparecer mucho antes. Para muchas personas mayores, alcanzar entre 6000 y 8000 pasos diarios ya supone una mejora significativa respecto al sedentarismo”, agregó José Fuentes.

En su conclusión, el entrenador físico aseguró que aumentar el nivel y el ritmo de las caminatas de manera paulatina puede traer consigo mejores resultados y un impacto positivo mayor en el cuerpo. Aunque destacó que sin constancia nada de esto sirve, por ello es primordial cumplir con la norma y ser fieles al ejercicio rutinario. “Una vez que caminar forma parte de la vida diaria, podemos jugar con el ritmo, las pendientes o la duración para seguir progresando”, dijo.

El experto insistió en que la mejor forma de tener una adultez mayor saludable es empezar desde abajo, por más que el esfuerzo parezca minúsculo, pero a largo plazo tendrá incidencia directa en el organismo.

"Sesiones cortas de 10 minutos ya producen efectos positivos sobre la circulación, la glucosa en sangre y el gasto energético. Por eso, para una persona que lleva años sin hacer ejercicio, empezar con pequeños paseos de 10 o 15 minutos puede ser una estrategia excelente. No hay que esperar a disponer de una hora libre para empezar a cuidar la salud”, sentenció Fuentes.

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La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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