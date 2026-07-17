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Omega 3: para qué sirve, sus beneficios y cuánto necesitas por día

Son un tipo de grasa esencial que el cuerpo no puede producir por sí solo, pero que cumple funciones clave en la salud

17 de julio de 2026 - 11:10 PM

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Para quienes se preguntan cómo incorporar el omega 3 en la rutina diaria, una opción es aumentar el consumo de pescados grasos como salmón o sardinas, así como semillas de chía o lino. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El omega 3 es fundamental para diversas funciones biológicas. Entre ellas, se destacan su participación en la formación de las membranas celulares y su rol en procesos antiinflamatorios.

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Los principales tipos de omega 3 son el EPA (ácido eicosapentaenoico) y el DHA (ácido docosahexaenoico), presentes en pescados grasos, y el ALA (ácido alfa-linolénico), de origen vegetal. Estas grasas esenciales son clave para el correcto funcionamiento del cerebro, el corazón y el sistema nervioso.

Beneficios del omega 3 para la salud

Los beneficios de tomar omega 3 a diario están ampliamente estudiados. Entre los más destacados, la evidencia científica señala:

  • Reducción del riesgo cardiovascular
  • Disminución de la inflamación
  • Apoyo a la salud cerebral
  • Mejora en los niveles de triglicéridos

El impacto del omega 3 y bienestar general se vincula con su capacidad para modular procesos inflamatorios y contribuir al equilibrio del organismo.

Propiedades del omega 3 y su impacto en el bienestar

Las principales propiedades del omega 3 incluyen su acción antiinflamatoria, su rol en la salud cardiovascular y su influencia en la función cognitiva.

Según la evidencia científica, estos ácidos grasos pueden ayudar a reducir factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas, lo que refuerza su importancia dentro de una alimentación equilibrada.

Cuánto omega 3 necesitás por día

Una de las preguntas más frecuentes es cuánta cantidad de omega 3 consumir. Las recomendaciones pueden variar, pero en adultos sanos suele sugerirse un consumo de entre 250 y 500 mg diarios de EPA y DHA combinados.

En personas con condiciones específicas, como niveles elevados de triglicéridos, las dosis pueden ser mayores, siempre bajo supervisión médica.

Los cereales tipo grape-nuts y muesli contienen mucha fibra, vitaminas y minerales y también aportan proteína. Es recomendado para el desayuno y para meriendas. El aguacate ayuda a quemar la grasa gracias a su contenido de proteína y ácidos grasos Omega 3.Quinoa. Excelente fuente de fibra y proteínay también es un superalimento que aporta aminoácidos esenciales y activa el metabolismo.
1 / 20 | 20 alimentos que aceleran el metabolismo y ayudan a quemar grasa. Los cereales tipo grape-nuts y muesli contienen mucha fibra, vitaminas y minerales y también aportan proteína. Es recomendado para el desayuno y para meriendas.

Cómo elegir un suplemento de omega 3

A la hora de decidir, es clave saber qué tener en cuenta al elegir omega 3. Algunos aspectos importantes incluyen:

  • Concentración de EPA y DHA
  • Pureza y control de contaminantes
  • Origen del aceite (pescado o algas)

En cuanto a los formatos de omega 3 disponibles, existen cápsulas blandas, líquidos y versiones concentradas. La elección dependerá de las preferencias personales y las recomendaciones profesionales.

Por qué sumar omega 3 a la rutina diaria

Incorporar este nutriente puede tener un impacto significativo en la salud. Para quienes se preguntan cómo incorporar el omega 3 en la rutina diaria, una opción es aumentar el consumo de pescados grasos como salmón o sardinas, así como semillas de chía o lino.

Respecto a cuál es la mejor forma de tomar omega 3, puede ser tanto a través de alimentos como de suplementos, dependiendo de las necesidades individuales.

A la hora de incorporar omega 3, la calidad del suplemento hace una diferencia importante. Propuestas como The Wellness Project priorizan la pureza, la concentración de EPA y DHA y certificaciones que garantizan su origen y seguridad, aspectos clave para obtener todos sus beneficios en la salud cardiovascular y el bienestar general.

Tags
AlimentosSalud cardiovascular
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La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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