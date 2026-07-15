¿Cómo escoger un cirujano plástico de manera segura? Esta puede ser una interrogante que suele rondar en aquellas personas que desean someterse a una intervención quirúrgica reconstructiva o estética.

Para disipar algunas dudas en cuanto a una decisión tan importante, el cirujano plástico puertorriqueño Jonatán Hernández, conversó con El Nuevo Día, en el marco del Día Mundial de la Cirugía Plástica, que se celebra cada 15 de julio.

Al momento de seleccionar un cirujano plástico, son varios los elementos a los que hay que tener en cuenta. Sin embargo, primero que todo indica que los cirujanos plásticos tienen que ser médicos, lo que significa estudiar cuatro años en la escuela de medicina.

“Después de hacer escuela de medicina, hay dos rutas principales que uno puede hacer cirujano plástico. Puede hacer cirugía general y después tres años de cirugía plástica, o uno puede entrar a un programa combinado o integrado, en el que uno va directamente a un programa de cirugía plástica, que son seis años. Al culminar esos seis años, se pasa a lo que llaman el ‘board’, que es un examen estandarizado por el American Board of Specialties (ABS) que ofrece en las diferentes especialidades reconocidas, entre ellas la cirugía plástica”, detalló Hernández.

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La ABS es la organización encargada de evaluar y otorgar la certificación a los cirujanos que cumplen con estrictos estándares educativos y exámenes.

Además de enfatizar en que este “board” lleva años tras años siendo extremadamente riguroso, aclara que el único board reconocido por el American Board of Medical Specialties es el de cirugía plástica. “Fuera de eso, lo que hay ‘facial plastics’, que es a través de ENT, y oculoplastics, que es a través de oftalmología, pero esos son cirugías plásticas del cuello para arriba. Para poner implantes de senos debe ser un cirujano plástico certificado por el board de cirugía plástica”, subrayó.

Cabe destacar que hay unos boards que no son reconocidos por el American Board of Surgery, en los que te dan un diploma o certificado cosmético de tres meses. Por tanto, el doctor Hernández aclara que eso de que hayan ‘cirujanos cosméticos’ no es correcto porque no hay tal cosa como un ‘board’ en cosmetología, cirugía cosmética o cirugía estética.

“Para tú tomar el ‘board’, tienes que haber terminado una residencia completa, y haber terminado un año de práctica después. Se tiene que tomar un examen escrito, de unas ocho horas, y hay un oral board, que después de haber terminado tu primer año en práctica, tú sometes todos tus casos, ellos (ABS) repasan tus casos, escogen de ellos y te hacen preguntas específicas”, amplió para señalar cuán riguroso es este proceso de examinación, y que el board es el “sello de aprobación definitivo” de que la persona está bien entrenada.

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Ente principal: la Sociedad de Cirugía Plástica de Puerto Rico

La Sociedad de Cirugía Plástica de Puerto Rico es la que agrupa a los especialistas certificados por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de la isla.

Cuando eliges un cirujano plástico que es miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica de Puerto Rico, esta entidad declara que “puedes estar seguro de que ese cirujano está calificado para realizar su procedimiento de cirugía plástica”.

“Aquellos que son parte de esta sociedad tiene el entrenamiento indicado para ser cirujano plástico, porque no te aceptan como miembro sin ellos haber hecho todo el research de lo que estudiaste y en dónde, que tienes tus boards, y que ha sido avalado por los otros”, añadió el doctor Hernández.

Por tanto, como un buen primer paso, los pacientes interesados pueden buscar en el portal de la Sociedad de Cirugía Plástica en Puerto Rico y colocar el nombre del cirujano que sea de su interés. Esta tiene un directorio por pueblo con todos los cirujanos que son parte de la sociedad.

Para escoger un cirujano plástico, esta no debe ser una elección al azar y sí una que conlleve un proceso en el que puedas confirmar que este cumple con todos los estándares. Además, un paciente tiene que sentirse cómodo de hacerle preguntas al cirujano plástico y que esta tenga la apertura de informar acerca de todo lo relacionado con el proceso quirúrgico, incluyendo los riesgos.

“Obviamente, se entiende y toma en consideración el costo. Pero, si me quiero comprar un carro bien caro y este año no me lo puedo comprar, pues ahorro y espero al año que viene o el siguiente para comprármelo. O sea, son cosas que no se deben hacer a la prisa. Es importante enfatizar que esto se trata de un procedimiento médico, un procedimiento quirúrgico, que no es que fui a una tienda y agarré lo primero que estaba en descuento en el rack. Para esto hay que organizarse porque la idea es hacer una operación que te dure 10, 15 o 20 años. No es tratar de ir a la ligera y después tener una complicación, que te podría salir más caro y que termine siendo un desastre por meses o años. Nosotros conocemos historias de horror de pacientes que tienen secuelas por años”, añadió.

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También es recomendable pedir fotos para saber el gusto y el resultado del trabajo del cirujano plástico, pues su gusto no necesariamente va a ser el tuyo.