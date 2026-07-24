Menopausia y visión: ¿Cómo afectan los cambios hormonales a tus ojos?

La salud de la mujer puede verse afectada durante la menopausia, una etapa marcada por importantes cambios hormonales que influyen directamente en el funcionamiento y equilibrio del sistema ocular.

La disminución de estrógenos puede aumentar la fatiga visual, provocar fluctuaciones de graduación o influir en el riesgo de glaucoma. Los cambios hormonales influyen en la salud visual, incrementando la prevalencia del ojo seco, una patología que padecen uno de cada cinco personas adultas.

El descenso progresivo de los niveles de estrógenos no solo repercute en distintos órganos y tejidos del cuerpo, sino que también puede alterar la superficie ocular, la producción lagrimal y otras estructuras del ojo. Como consecuencia, aumenta la probabilidad de experimentar molestias visuales o de desarrollar determinadas patologías oculares asociadas a esta etapa de la vida.

Uno de los trastornos más frecuentes es el ojo seco, una patología que afecta aproximadamente a uno de cada cinco adultos, especialmente a mujeres, según el primer estudio de prevalencia sobre ojo seco en España (PrevEOS).

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De hecho, “muchas pacientes refieren escozor, sensación de arenilla, enrojecimiento o visión borrosa intermitente, síntomas que a menudo se normalizan pero que conviene tratar”, tal y como explica la doctora Laura Porrúa, oftalmóloga en Miranza Instituto Gómez-Ulla.

El descenso progresivo de los niveles de estrógenos no solo repercute en distintos órganos y tejidos del cuerpo, sino que también puede alterar la superficie ocular, la producción lagrimal y otras estructuras del ojo. Miranza. (Amalia González Manjavacas)

Hormonas que influyen en la superficie ocular

La disminución de estrógenos y andrógenos tiene un efecto directo sobre la superficie ocular. Estas hormonas desempeñan un papel esencial en la producción, renovación y estabilidad de la película lagrimal, así como en la modulación de los procesos inflamatorios del ojo.

Los estrógenos participan en la regulación de las células epiteliales de la superficie ocular y en la función de las glándulas lagrimales, influyendo en la cantidad y calidad de la lágrima. Y por su parte los andrógenos son fundamentales para el correcto funcionamiento de las glándulas de Meibomio, responsables del componente lipídico de la lágrima, el cual evita su evaporación excesiva y contribuye a la estabilidad de la superficie ocular.

La alteración de estos niveles hormonales puede favorecer la aparición de ojo seco, inflamación ocular y molestias visuales, especialmente en etapas como la menopausia o en trastornos endocrinos. Además, los estrógenos parecen tener un cierto efecto protector en cuanto al riesgo de glaucoma, que podría verse incrementado en casos de menopausia precoz.

De ahí que durante la etapa de la menopausia puede aumentar la sensibilidad a la luz, la fatiga visual y las fluctuaciones en la graduación.

Los especialista subrayan la importancia de realizar revisiones oftalmológicas periódicas durante la menopausia, incluso en ausencia de síntomas.

“Un examen ocular completo permite detectar alteraciones en fases iniciales y aplicar tratamientos personalizados que mejoran notablemente la calidad de vida de las pacientes”, señalan desde Miranza Instituto Gómez-Ulla.

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Los cambios hormonales influyen en la salud visual, incrementando la prevalencia del ojo seco, una patología que padecen uno de cada cinco personas adultas. EFE/hep. (Hep)

Para complementar estos tratamientos, los médicos recomiendan pautas de autocuidado diario: mantener una correcta hidratación, consumir alimentos ricos en omega-3 y antioxidantes, usar protección solar ocular y realizar descansos durante el uso prolongado de pantallas sin descansos.

La menopausia no debe vivirse como una pérdida de bienestar, sino como una etapa en la que el autocuidado cobra aún más importancia. Prestar atención a la salud visual forma parte de un enfoque integral que permite a las mujeres seguir disfrutando de una buena visión y una vida activa.

Tratamientos avanzados Los avances en oftalmología permiten abordar el ojo seco de forma cada vez más eficaz y personalizada. Entre ellos destaca la terapia con Endoret (PRGF), una tecnología basada en el uso de proteínas regenerativas obtenidas del propio plasma de los pacientes. Este tratamiento favorece la reparación y regeneración de la superficie ocular, reduce la inflamación y contribuye a mejorar los síntomas en los casos de ojo seco moderado o severo.

Otra de las opciones más innovadoras es la Luz Pulsada Intensa (IPL), especialmente indicada cuando existe una alteración de las glándulas de Meibomio, una de las principales causas del ojo seco. La IPL ayuda a mejorar el funcionamiento de estas glándulas, favoreciendo la producción de una lágrima más estable y reduciendo la inflamación asociada a la enfermedad.