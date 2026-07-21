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Qué significa que una persona hable duro, según la psicología

El hábito de elevar el tono de la voz en una conversación suele interpretarse de forma errónea en la sociedad

21 de julio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hablar demasiado, gritar, aclarar la garganta constantemente o fumar pueden lastimar las cuerdas vocales.
El miedo a pasar desapercibido o a ser ignorado se disfraza de falso liderazgo.
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En el día a día, es común encontrarse con individuos que asumen un tono de voz elevado durante las interacciones sociales o laborales. Tradicionalmente, la sociedad tiende a interpretar esta característica como una señal clara de autoridad, carácter fuerte, liderazgo natural o seguridad en uno mismo. Incluso, se les suele asociar de forma directa con puestos de poder o con perfiles de dominancia.

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Sin embargo, la psicología contemporánea ha desmentido este mito urbano. Los expertos en comportamiento humano aseguran que levantar la voz de manera habitual no es un sinónimo de fortaleza. Al contrario, este tipo de conductas que simulan confianza suelen esconder profundas necesidades emocionales, vinculadas a una búsqueda constante de validación y reconocimiento ante los demás.

El verdadero trasfondo de este hábito radica en que las personas que gritan o hablan más fuerte de lo normal intentan, en realidad, asegurar que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta en su entorno.

El origen en la infancia y la teoría del apego

De acuerdo con las investigaciones en salud mental, este comportamiento se desarrolla por lo general en edades tempranas. Se origina cuando el individuo, durante su niñez, siente que sus pensamientos, sentimientos o necesidades emocionales no reciben la suficiente atención por parte de su círculo familiar.

Esta realidad se respalda en la teoría del apego formulada por el reconocido psicólogo John Bowlby. Según sus planteamientos sobre el desarrollo humano, las primeras relaciones que se establecen en la infancia influyen directamente en la manera en que los individuos expresan sus necesidades afectivas y buscan atención o reconocimiento en su vida adulta.

Las realidades ocultas detrás del volumen alto

Para comprender a fondo a los individuos que elevan el volumen al hablar, la psicología identifica una serie de factores determinantes que explican estas reacciones:

  • La regulación emocional juega un papel importante: La falta de herramientas para gestionar los sentimientos internos se refleja directamente en la intensidad del habla.
  • Existe una diferencia clara entre firmeza y volumen: Tener autoridad o argumentos sólidos no requiere de un tono estridente.
  • La inseguridad también puede expresarse con volumen alto: El miedo a pasar desapercibido o a ser ignorado se disfraza de falso liderazgo.
  • Escuchar suele ser más efectivo que imponerse: Los canales de comunicación bidireccional generan mayor impacto que los monólogos autoritarios.
  • Los entornos familiares influyen mucho: Haber crecido en hogares donde era necesario gritar para ser atendido normaliza esta conducta en el futuro.
  • No siempre existe la intención de intimidar: Muchas veces el emisor no es consciente del impacto de su tono de voz en los demás.

Frente a este panorama, los profesionales de la salud mental aconsejan observar detalladamente el contexto social antes de juzgar los actos o la forma de expresarse de una persona. Sentirse escuchado mejora el bienestar psicológico y reduce conductas defensivas, según el artículo de Psicología y Mente sobre escucha activa.

Los expertos recuerdan que identificar el origen de este comportamiento y analizar la necesidad emocional que expresa no significa que se deban justificar las conductas agresivas o irrespetuosas en los entornos cotidianos, sino comprender la raíz del problema para mejorar la convivencia y la empatía.

Tags
Salud mentalcomunicaciónPsicología
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