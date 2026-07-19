Tainy encabeza el “after party” del Garnier Green Road 5K

Garnier Puerto Rico celebrará la segunda edición del Garnier Green Road 5K, una iniciativa que combina deporte, entretenimiento y sostenibilidad en una experiencia libre de plástico.

El evento se llevará a cabo el 8 de agosto en el Parque Agroturístico de Dorado, donde los participantes disfrutarán de una carrera 5K y un after party con la participación del productor musical Tainy.

Como parte de su compromiso con el cuidado del medioambiente, el Garnier Green Road 5K busca minimizar el uso de plásticos de un solo uso mediante la incorporación de materiales reciclables y otras alternativas más sostenibles.

“Más allá de realizar un evento, para Garnier es importante continuar apoyando iniciativas que aporten al cuidado del medioambiente, ya sea a través del reciclaje o, como en este caso, mediante la producción de una experiencia libre de plástico. Con esta segunda edición del Garnier Green Road 5K reafirmamos nuestro compromiso de crear espacios que conecten con la comunidad y, al mismo tiempo, promuevan acciones más conscientes en beneficio del planeta”, expresó la gerente de marca de Garnier para Puerto Rico y el Caribe, Natalie Pietri.

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Las puertas del Parque Agroturístico de Dorado abrirán a la 1:00 p.m., mientras que la carrera comenzará a las 5:00 p.m. El after party iniciará a las 6:00 p.m., con Tainy como artista principal.

Además de la competencia, el evento ofrecerá diversas experiencias para los asistentes, entre ellas un hair styling booth, una estación para crear pancartas de apoyo a los corredores y un espacio destinado al calentamiento previo a la carrera.

Al finalizar el recorrido, los participantes tendrán acceso a un Recovery Zone, duchas para refrescarse, áreas de descanso, oferta gastronómica y otras actividades pensadas para complementar la jornada.

¿Cómo participar?

Para inscribirse, los interesados deberán adquirir tres o más productos participantes de Garnier, acceder a garnierpuertorico.com, completar el formulario y subir una fotografía del recibo de compra.

Una vez validada la información, recibirán una confirmación por correo electrónico en un plazo de hasta tres días laborables.

Quienes deseen que su número de corredor sea personalizado deberán completar el proceso de inscripción antes del 17 de julio.

La fecha límite para registrarse será el 31 de julio, mientras que la entrega de kits se realizará el 1 y 2 de agosto en San Patricio Plaza.