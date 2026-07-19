Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de julio de 2026
84°Lluvias dispersas
Estilos de vidaBienestar
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tainy encabeza el “after party” del Garnier Green Road 5K

La segunda edición del evento libre de plástico contará con una carrera 5K, un after party y diversas activaciones para los asistentes

19 de julio de 2026 - 7:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Garnier Green Road 5K. (ANGEL RIVERA RIVERA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Garnier Puerto Rico celebrará la segunda edición del Garnier Green Road 5K, una iniciativa que combina deporte, entretenimiento y sostenibilidad en una experiencia libre de plástico.

RELACIONADAS

El evento se llevará a cabo el 8 de agosto en el Parque Agroturístico de Dorado, donde los participantes disfrutarán de una carrera 5K y un after party con la participación del productor musical Tainy.

Como parte de su compromiso con el cuidado del medioambiente, el Garnier Green Road 5K busca minimizar el uso de plásticos de un solo uso mediante la incorporación de materiales reciclables y otras alternativas más sostenibles.

“Más allá de realizar un evento, para Garnier es importante continuar apoyando iniciativas que aporten al cuidado del medioambiente, ya sea a través del reciclaje o, como en este caso, mediante la producción de una experiencia libre de plástico. Con esta segunda edición del Garnier Green Road 5K reafirmamos nuestro compromiso de crear espacios que conecten con la comunidad y, al mismo tiempo, promuevan acciones más conscientes en beneficio del planeta”, expresó la gerente de marca de Garnier para Puerto Rico y el Caribe, Natalie Pietri.

Las puertas del Parque Agroturístico de Dorado abrirán a la 1:00 p.m., mientras que la carrera comenzará a las 5:00 p.m. El after party iniciará a las 6:00 p.m., con Tainy como artista principal.

Además de la competencia, el evento ofrecerá diversas experiencias para los asistentes, entre ellas un hair styling booth, una estación para crear pancartas de apoyo a los corredores y un espacio destinado al calentamiento previo a la carrera.

Al finalizar el recorrido, los participantes tendrán acceso a un Recovery Zone, duchas para refrescarse, áreas de descanso, oferta gastronómica y otras actividades pensadas para complementar la jornada.

¿Cómo participar?

Para inscribirse, los interesados deberán adquirir tres o más productos participantes de Garnier, acceder a garnierpuertorico.com, completar el formulario y subir una fotografía del recibo de compra.

Una vez validada la información, recibirán una confirmación por correo electrónico en un plazo de hasta tres días laborables.

Quienes deseen que su número de corredor sea personalizado deberán completar el proceso de inscripción antes del 17 de julio.

La fecha límite para registrarse será el 31 de julio, mientras que la entrega de kits se realizará el 1 y 2 de agosto en San Patricio Plaza.

Para conocer los productos participantes y obtener más información sobre el evento y el proceso de inscripción puedes vistiar su página web.

Tags
TainyCarreras CortasGarnierReciclaje
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: