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Garnier Green Fest 2026: artistas confirmados y todo lo que debes saber

La cita será el sábado, 9 de mayo en la Plaza de la Independencia

18 de marzo de 2026 - 1:56 PM

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Garnier Green Fest (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Garnier Green Fest regresa este 2026 para celebrar su duodécima edición con un festival ecoamigable y un lineup de primer nivel que incluirá a Marc Anthony, Manuel Turizo y Los Rivera Destino.

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La cita será el sábado, 9 de mayo en la Plaza de la Independencia, cerca del Estadio Hiram Bithorn en San Juan.

“Durante más de una década, el Garnier Green Fest ha demostrado que pequeñas acciones pueden generar un gran impacto. Gracias al compromiso de miles de personas que se han unido a esta iniciativa, hemos logrado reciclar más de 78,000 libras de plástico en Puerto Rico. Este año queremos continuar ampliando ese impacto y seguir inspirando a nuestra comunidad a reciclar”, expresó la gerente de marca de Garnier para Puerto Rico y el Caribe, Natalie Pietri en un parte de prensa.

Y es que, desde sus inicios, el Garnier Green Fest se ha convertido en una de las iniciativas de sostenibilidad más reconocidas en la Isla, utilizando la música como plataforma para fomentar hábitos responsables con el medioambiente.

Bajo el lema “Súbele el volumen al cambio”, el evento busca inspirar a miles de ciudadanos, promoviendo el reciclaje de plásticos tipo 1 y 2 como requisito de entrada al festival musical.

¿Qué hacer para poder asistir?

Al igual que en ediciones anteriores, quienes deseen asistir al evento deberán presentar el Green Bag lleno de plásticos tipo 1 y 2 para lograr su entrada. Para conseguirlo, las personas deberán comprar tres o más productos Garnier y presentar su recibo de compra durante las visitas promocionales que se realizarán en distintos puntos de la isla durante los meses de marzo y abril.

Entre los ejemplos de materiales aceptados se encuentran:

· Plástico tipo 1: botellas de agua, leche, refrescos y otras bebidas, así como envases de productos de limpieza.

· Plástico tipo 2: envases de detergente para ropa, aceite de motor, botellas de champú, entre otros.

Para conocer el calendario de visitas promocionales y obtener el Green Bag puedes acceder a www.garnierpuertorico.com.

Tags
MúsicaReciclajeMarc AnthonyLos Rivera DestinoManuel Turizo
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