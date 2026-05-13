Ana Patricia Gámez se muda con sus hijos tras su exesposo quedarse en la casa familiar
La conductora de Telemundo empezó una nueva etapa junto a sus hijos en otro hogar
13 de mayo de 2026 - 8:45 AM
13 de mayo de 2026 - 8:45 AM
La presentadora mexicana Ana Patricia Gámez compartió con sus seguidores en Instagram una reflexión junto a una fotografía de su mudanza.
“No todos los recuerdos se llevan… pero hay otros que son difíciles soltar. Este es mi proceso, guardar no siempre es olvidar, a veces es solo pausar. No todo cierre es dramático. A veces es esto: un piso frío, cajas, y procesando en silencio”, escribió Gámez.
Tras la publicación, la periodista Mandy Fridmann dio a conocer que la conductora de Telemundo empezó una nueva etapa junto a sus hijos, Giulietta y Gael, en otro hogar, mientras su exesposo, Luis Carlos Martínez, permanece en la que fue la residencia familiar.
En la demanda de divorcio, Gámez señala que el matrimonio está “irremediablemente disuelto” y además afirma que durante años tuvo que asumir gran parte de las responsabilidades económicas del hogar.
En octubre de 2025, Gámez inició el proceso en una corte de Florida luego de más de 10 años de matrimonio.
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