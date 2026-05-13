¿Quiénes son los cinco condenados por la muerte de Matthew Perry?

Los Ángeles- El amplio proceso judicial por la muerte de la estrella de “Friends” Matthew Perry está llegando a su fin.

Cinco personas se han declarado culpables de haber suministrado al actor ketamina, la droga que le mató a los 54 años en 2023. Tres de ellas han sido condenadas. Los dos últimos serán condenados en los próximos días.

He aquí un vistazo a cada persona.

Kenneth Iwamasa

El asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, de 60 años, que vivía con él desde hacía mucho tiempo, estaba íntimamente implicado en el consumo ilegal de ketamina del actor, actuando como su mensajero de drogas y administrándole personalmente las inyecciones -de seis a ocho al día en los últimos días de su vida-, según su acuerdo de culpabilidad.

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“Dispárame con una grande”, dijo Iwamasa a las autoridades que le dijo Perry el 23 de octubre de 2023. Tras varias inyecciones, el asistente le dejó en su casa del barrio de Pacific Palisades, en Los Ángeles, y regresó para encontrar a Perry muerto en su bañera de hidromasaje. La autopsia determinó que la causa principal de la muerte fueron los efectos agudos de la ketamina, con el ahogamiento como causa secundaria.

Iwamasa realizó casi todas las compras ilegales de droga en nombre de Perry, trabajando en coordinación con sus coacusados. Uno de ellos, el Dr. Salvador Plasencia, le enseñó a poner las inyecciones a Perry.

Iwamasa se apresuró a participar con la policía y los fiscales, convirtiéndose en el primero en llegar a un acuerdo con la fiscalía, que pretendía utilizarlo como testigo clave contra otros acusados.

Se declaró culpable: Un cargo de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte.

Sentencia: Está previsto que sea el último acusado sentenciado el 27 de mayo.

Lo que han dicho: Iwamasa es el único acusado que aún no ha hecho comentarios públicos.

Jasveen Sangha

Los fiscales afirman que se la conocía como “La Reina de la Ketamina”, por su estilo de vida de jet set y tráfico de drogas. Sus abogados dicen que las autoridades inventaron ese apodo para alimentar el frenesí mediático.

Jasveen Sangha sí admitió haber dirigido una grave operación de drogas, vendiendo a Perry la dosis de ketamina que tomó el día de su muerte y causando la muerte de otro hombre, Cody McLaury, de 33 años, en 2019.

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Al igual que los demás acusados, Sangha no tenía antecedentes penales.

Sin embargo, los fiscales afirmaron, y el juez estuvo de acuerdo, que a diferencia de los otros acusados, cuyas acciones eran atípicas, ella había estado traficando con drogas, incluidas ketamina, metanfetamina y cocaína, durante al menos cinco años desde su casa.

Sangha es una mujer de 42 años nacida en Gran Bretaña, criada en Estados Unidos y con doble nacionalidad. Sus cuentas en las redes sociales la mostraban en espacios elegantes junto a caras ricas y famosas en España, Japón y Dubai, Londres y Los Ángeles.

Sangha fue al instituto en Calabasas (California) -quizá más conocido por ser el hogar de las Kardashian- y estudió en la Universidad de California en Irvine, donde se graduó en 2005 y entró a trabajar en Merrill Lynch. Más tarde obtuvo un MBA en la Hult International Business School de Londres.

Sus abogados presentaron ese historial personal como prueba de que, por lo demás, era una ciudadana honrada, pero los fiscales utilizaron los mismos hechos para argumentar que no necesitaba vender drogas, sino que lo hacía por codicia y glamour.

Se declaró culpable de: Tres cargos de distribución de ketamina, un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves y un cargo de utilización de su domicilio para la distribución de drogas.

Sentencia: Fue condenada a 15 años de prisión, la más larga hasta ahora.

Lo que dijeron: “No fueron errores. Fueron decisiones horribles”, dijo Sangha en la sentencia, y añadió que sus elecciones habían “destrozado la vida de personas y la de sus familiares y amigos.”

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Erik Fleming

Fleming, de 56 años, trabajaba como asesor en drogodependencias cuando un amigo común que tenía con Perry le dijo que el actor buscaba ketamina, según los archivos de la fiscalía.

Los abogados de Fleming dijeron que era un antiguo productor de televisión y cine cuya carrera se había visto asolada por el abuso de sustancias, y que tras conseguir la sobriedad con mucho esfuerzo se convirtió en consejero.

Pero recayó gravemente cuando se le habló de Perry, y puso en contacto al actor con Sangha para que comprara su producto.

En total, según los fiscales, Fleming entregó 50 viales de ketamina de Sangha para el uso de Perry, marcando el precio para obtener un beneficio, incluyendo 25 viales vendidos por $6,000 al actor cuatro días antes de su muerte.

Las autoridades le encontraron al principio de la investigación y los abogados de ambas partes coincidieron en que cooperó de forma inmediata y extraordinaria. Renunció a Sangha y fue el primero en comparecer ante el tribunal y declararse culpable.

Se declaró culpable de: Un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte.

Sentencia: Su sentencia está prevista para el miércoles. Los fiscales han pedido dos años y medio de prisión. La defensa ha pedido tres meses seguidos de nueve meses en un programa de tratamiento residencial.

Lo que dijeron: “Conseguí ketamina para Matthew Perry porque quería el dinero y porque pensaba que le estaba haciendo un favor a un amigo”, escribió Fleming en una carta de presentación ante el tribunal. “Nunca contemplé el peor resultado posible. Este grave fallo me perseguirá para siempre”.

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Dr. Salvador Plasencia

“Me pregunto cuánto pagará este imbécil”.

Ese fue un mensaje de texto que Plasencia envió a un compañero médico cuando se enteró de que Perry buscaba ketamina ilegal, fuera de los libros, según un acuerdo de culpabilidad en el que el médico admitió haber vendido 20 viales de la droga al actor en las semanas previas a su muerte.

Plasencia, un médico de 44 años del área de Los Ángeles conocido por los pacientes como “Dr. P”, era uno de los principales objetivos de la acusación y se dirigía a un juicio conjunto con Sangha cuando llegó al acuerdo de culpabilidad el año pasado.

Perry se relacionó con Plasencia a través de otro paciente. El actor había estado recibiendo ketamina legalmente de su médico habitual como tratamiento para la depresión, un uso no indicado pero cada vez más común del anestésico quirúrgico. Pero quería más de lo que le recetaba ese médico.

Plasencia admitió haber inyectado a Perry algunos de los viales iniciales que le proporcionó, y dejó más para que Iwamasa se los inyectara, a pesar de que Perry se congeló y su tensión arterial se disparó tras una dosis.

Plasencia se graduó en la facultad de medicina de la UCLA en 2010 y no había sido objeto de ninguna medida disciplinaria médica antes del caso Perry.

Se declaró culpable de: Cuatro cargos de distribución de ketamina.

Sentencia: 2 años y medio de prisión, dos años de libertad condicional y una multa de $5,600.

Lo que dijeron: Plasencia lloró en su sentencia al imaginar el día en que tendría que contarle a su hijo de 2 años “la vez que no protegí al hijo de otra madre. Me duele mucho”.

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Dr. Mark Chavez

Chávez, un médico de San Diego que dirigía una clínica de ketamina, era la fuente de las dosis que Plasencia vendió a Perry.

Chávez admitió haber obtenido la ketamina de un distribuidor mayorista de forma fraudulenta y haberla distribuido.

Chávez, de 55 años, se licenció en medicina en la UCLA en 2004. Ha renunciado a su licencia médica.

Cargo: Un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

Pena: Ocho meses de reclusión domiciliaria y tres años de libertad vigilada.

Lo que dijeron: “Sólo quiero decir que mi corazón está con la familia Perry”, dijo Chávez en la sentencia.

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