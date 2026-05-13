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prima:“Se hace país desde la poesía”: escritora puertorriqueña Amanda Hernández recibe el prestigioso Premio Ambroggio

El premio incluye la publicación de un poemario suyo traducido al inglés

13 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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La poeta Amanda Hernández. (Captura)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Son las palabras como flores y también como cuchillos. La belleza muchas veces cuesta sangre. Quienes usan las palabras son, entonces, jardineros sanguinarios. Y ningún obrero de letras habita esta irónica realidad como el poeta.Pueden ser sus versos como laberintos de rosas y claveles, que transportan el alma a donde habitan el amor y la pasión, o pueden ser jaulas de espinas que atormentan al espíritu y le extraen la vida estrofa tras estrofa. Amanda Hernández ha transitado entre esas realidades por mucho tiempo y, en su tiempo peregrino, ha encontrado en la poesía mucho más, espacios grises que todavía esperan por ser explorados.

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PoesíaLiteraturaLiteratura puertorriqueña
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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