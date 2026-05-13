Zafra Negra retoma la escena musical con su fórmula original

Existen pausas que son necesarias, y la del grupo Zafra Negra por más de 12 años, le sirvió a los merengueros para retomar su carrera musical con una propuesta que mantiene su esencia y apuesta al resurgir de la música tropical.

Al menos así lo sienten los integrantes originales del grupo, July Heredia y Rony Soler, quienes se dieron a conocer a mediados de la década de 1990.

La agrupación que llegó a tener hasta cinco integrantes, se destacó en una época importante en el merengue desde su fundación en el 1994, donde existían múltiples grupos que pusieron a bailar a toda una generación. Heredia y Soler anunciaron su regreso a la música, motivados por una nueva oportunidad bajo el sello Gogo Music, de Jorge “Gogo” Guadalupe, presidente de la disquera.

El dúo fundador retoma el proyecto musical luego de la muerte de dos antiguos integrantes, una tragedia que provocó eventualmente la separación temporal del grupo. “Creo que el momento de Dios es preciso y, en este momento, estamos viendo otra vez el auge de la música tropical y quisimos volver a unirnos para hacer esto que tanto nos apasiona. Esa tragedia que pasó con nuestros compañeros fue un dolor familiar para todos. Regresar ahora también es recordarlos”, sostuvo Soler en entrevista con El Nuevo Día.

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Zafra Negra. (alexis.cedeno)

Durante la pausa del grupo, ambos cantantes continuaron activos en la música, pero por separado. Heredia estuvo por muchos años en Nueva York trabajando como arreglista, músico y director musical. Mientras que Soler estuvo en otro grupo musical y además, tenía otro trabajo en la Universidad del Sagrado Corazón.

Ahora, aseguran que el regreso ocurre en un momento clave, impulsado por un renovado interés del público en el merengue y la música tropical.

Es por ello que lanzaron el sencillo y video “Pal Bailador”, una propuesta que invita a todos los bailadores a disfrutar del merengue.

El tema “Pal Bailador” ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones en YouTube, lo que tiene a los merengueros bailando en un solo pie de alegría.

“Tenemos cinco millones de views en un mes… nos quedamos ‘wow’, bien contentos”, indicó Heredia.

A lo largo de su trayectoria, Zafra Negra se consagró con múltiples éxitos que permanecen en la memoria colectiva del público, entre ellos “Ajena”, “Que bonito”, “Palo a palo”, “Lo que no conviene”, “No llores por ella”, “Ese caso lo tenemos”, “Coqueta y sabrosa”, “Como me duele el amor” y “Sufriendo por ella”, entre otros.

Con “Pal Bailador”, Zafra Negra reafirma su compromiso con el público y con el género, desde una propuesta fresca que honra la esencia del grupo de merengue.“Seguimos con el mismo estilo que nos dio a conocer con los condimentos de bomba, plena, cumbia y el sabor dominicano del merengue.

La gente está pidiendo hace años merengue… al igual que la salsa y la música tropical”, enfatizó Soler en esta nueva vuelta musical.

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En busca de nuevos integrantes

Ambos merengueros sostuvieron que andan en busca de la incorporación de nuevos integrantes para el grupo.

La idea del grupo es completar una producción discográfica y seguir sumando presentaciones donde la “gente vuelva a bailar al estilo de los 90”″, soltó Soler.

“Estamos buscando dos integrantes que deseen estar en el grupo porque tenemos varios planes. En el disco son ocho temas… ya vamos por cinco. El disco debe estar para finales de verano”, explicó Soler.