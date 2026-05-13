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De Puerto Rico a D.C.: el musical de Luis Salgado que celebra lo que somos

El artista puertorriqueño estrena una historia sobre migración, raíces y orgullo latino, con una fusión de sonidos

13 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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“Aguardiente: Where Magic Transcends Borders” se presentará en GALA Hispanic Theatre en Washington, D.C., hasta el 24 de mayo. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El director y coreógrafo puertorriqueño Luis Salgado continúa expandiendo su huella en el teatro internacional con el estreno mundial de “Aguardiente: Where Magic Transcends Borders”, un musical bilingüe que entrelaza ritmos afrocaribeños con una narrativa inspirada en el realismo mágico del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

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En entrevista con El Nuevo Día, el artista compartió cómo nació esta propuesta escénica, que se presentará en GALA Hispanic Theatre en Washington, D.C., hasta el 24 de mayo, y reflexionó sobre cómo temas como la migración, identidad y resiliencia forman parte de la experiencia de la comunidad latina.

“Buscábamos celebrar la cultura latina”, afirmó Salgado, creador de producciones de Broadway como “On Your Feet! – The Story of Emilio & Gloria Estefan” en Chicago y “1776” en Washington, D.C.

“Aguardiente: Where Magic Transcends Borders”
“Aguardiente: Where Magic Transcends Borders” (Suministrada)

Para dar forma a esta nueva puesta, trabajó junto a su amigo, el compositor colombiano Daniel Alejandro Gutiérrez. Ambos encontraron inspiración en la cotidianidad: desde recorridos por Puerto Rico hasta vivencias en Bogotá, Colombia, que sirvieron como punto de partida para construir el universo de la obra.

De ese ejercicio de observación nacen los detalles que sostienen la historia y le otorgan una dimensión “íntima y universal” a la vez.

“Sentarse a tomarte un café, el olor del sofrito que hacen la abuela y la mamá, el comer juntos en una mesa… Esas pequeñas cosas que se van perdiendo de alguna forma con todos estos adelantos tecnológicos. Y decidimos enfocarnos en esos pequeños detalles que dicen mucho, rescatarlos y celebrar de dónde venimos”, relató sobre la obra.

Dirigido y coreografiado por el ganador de múltiples Premios Helen Hayes, el musical sigue la historia de dos amigos, escritores inmigrantes que viven en Nueva York —uno de Colombia y el otro de Puerto Rico—, quienes emprenden un viaje al pasado para reencontrarse con su infancia y reconectar con sus raíces.

“La música de Daniel Gutiérrez ya tiene un sonido muy jazz fusión, y yo le comienzo a compartir mi folclor: la bomba, el seis chorreado, nuestro cuatro puertorriqueño, y lo fusionamos con instrumentos colombianos como la marimba y la gaita. Por ahí nos fuimos y encontramos una gran variedad de ritmos”, añadió sobre cómo partieron del realismo mágico de García Márquez en la letra y la música.

Salgado apuesta por una narrativa escénica contemporánea que dialogue con la diáspora y conecte con las experiencias de la comunidad latina, ampliando la conversación sobre su importancia en Estados Unidos.

“Somos todos humanos en este universo y todos merecemos un espacio de brillar. Todos tenemos algo que aportar y eso es lo que queremos hacer con el show, celebrar en el set, elevar nuestra barbilla, pararnos y decir: “Somos suficientes”, destacó el tambien fundador de R.Evolución Latina, una organización dedicada a inspirar, apoyar y descubrir a la nueva generación de artistas del teatro musical fomentando oportunidades para artistas de diversas comunidades.

En esa línea, el artista subraya la importancia de la representación latina en escenarios como el teatro y reconoce el legado de figuras de compatriotas como Julio Monge y Raúl Juliá, pioneros que abrieron camino para nuevas generaciones dentro de la industria.

“Las puertas se siguen abriendo y ahora podemos realmente tener control de la retórica en las historias que contamos, prueba de esto es ‘Aguardiente: Where Magic Transcends Borders’, con la que espero visitar muchas ciudades y llevarla también a Puerto Rico”, finalizó anhelando.

“Aguardiente: Where Magic Transcends Borders”

En GALA Hispanic Theatre

Funciones: Jueves a sábados 8:00 p.m. y domingos 2:00 p.m.

Duración: 2 horas 30 minutos aproximadamente, incluyendo el intermedio.

Costo: Entre $25 a $60

Tags
Obras de teatroWashington D. C.Diáspora boricuaGabriel García Márquez
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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