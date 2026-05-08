Puerto Rico celebra 129 años de historia cinematográfica

El 9 de mayo de 1897 se presentaron por primera vez imágenes en movimiento en Puerto Rico, en el entonces Teatro Municipal de San Juan, hoy Teatro Alejandro Tapia y Rivera. Han transcurrido 129 años desde aquella histórica proyección que marcó el inicio de la pasión puertorriqueña por el séptimo arte.

Este sábado, 9 de mayo, la organización Cine Nuestro Puerto Rico, fiel a su misión de preservar y conmemorar la memoria cinematográfica del país, une esfuerzos para ofrecer al público una experiencia inolvidable, libre de costo y abierta a toda la comunidad.

La celebración comenzará a las 4:30 p.m. en la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, con una tertulia histórica en la que destacados historiadores, investigadores y cineastas dialogarán sobre las primeras noches de cine en San Juan, Ponce y Arecibo. Como parte de la conmemoración, la organización realizará además una ceremonia especial para celebrar la magia cinematográfica.

Interior del Teatro Municipal de San Juan a principios de Siglo XX.j (Suministrada)

Posteriormente, a las 6:30 p.m., dará inicio un recorrido especial por antiguos cines y espacios emblemáticos del Viejo San Juan vinculados a la actividad cinematográfica del pasado siglo.

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Gabriel Berdecía, portavoz de Cine Nuestro Puerto Rico, expresó: “Desde Cine Nuestro buscamos crear una experiencia que conecte generaciones. Esta celebración es para todos: para quienes vivieron el esplendor de las salas de cine, para quienes hoy admiramos el cine y para quienes aún están por descubrirlo”.

La velada contará con la participación del licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, autor del libro Los Viejos Cines de Puerto Rico; Marisel Flores Patton, archivera del Archivo de Imágenes en Movimiento del AGPR; Naida García-Crespo, autora del libro Early Puerto Rican Cinema and Nation Building; el profesor Andrés Sanfeliú, conocido como “El Cayito”; y el profesor Ricardo Ojeda.

Vista de la bahía y teatro Municipal de San Juan a principios de siglo XX. (Suministrada)

“Esta celebración representa para nosotros mucho más que una conmemoración; es una oportunidad invaluable para reafirmar nuestro compromiso con el cine puertorriqueño, tanto desde su historia como desde su proyección futura. No se trata solo de recordar el pasado, sino de reconocer el impacto cultural y social que el cine continúa teniendo en Puerto Rico. Es una

invitación a reencontrarnos con nuestra memoria colectiva y a celebrar juntos el poder del cine para unir generaciones”, añadió Berdecía.