“Culpables” de su éxito: la deuda de Manuel Turizo con la escuela musical de Puerto Rico

No todos los días puedes decir que pagaste tu entrada a un concierto con materiales reciclables. Manuel Turizo aterrizó en Puerto Rico para encabezar uno de los festivales más icónicos de la isla, el Garnier Green Fest 2026, que tendrá lugar el sábado, 9 de mayo, en la Plaza de la Independencia en San Juan.

En entrevista con El Nuevo Día, el cantante colombiano expresó su deseo de conectar de forma única con un público boricua que, además de cantar “hits” infaltables como “Una lady como tú”, se unirá para recolectar miles de libras de plástico.

Con su característico registro barítono y la energía que lo ha consolidado como un referente global, el también compositor se apoderará del escenario del evento ecoamigable. Turizo, asimismo, se mostró honrado de formar parte de una cita donde la verdadera protagonista será la sostenibilidad.

“Me parece brutal. En realidad, creo que es una iniciativa increíble y creo que demuestra mucho amor de la gente de la propia isla con su isla”, dijo el natural de Montería al internalizar que la entrada al espectáculo no es un boleto convencional, sino una bolsa llena de plástico.

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Desde una de las suites del Hotel Sheraton Convention Center, quien soñaba con ser veterinario compartió dos iniciativas que promovería para mejorar el planeta: “generar menos basura” y “bañarse una sola vez al día”.

En la 12ª edición del Ganier Green Festival, el artista que debutó en el 2016 compartirá tarima con colegas como Marc Anthony y Los Rivera Destino. Según prometió, deleitará a los presentes con los clásicos que lo han posicionado como uno de los favoritos de su generación.

“Que la gente también opine cuáles no pueden faltar, cuáles les gustan aquí, y que quieren que cantemos acá, que disfrutemos juntos. Hace mucho tiempo no canto aquí en Puerto Rico”, detalló.

Aunque Turizo nació en las tierras de Montería, su ascenso al Olimpo de la música latina está marcado indeleblemente por la huella de Puerto Rico. Fue hace 10 años que el puertorriqueño Nicky Jam apadrinó su talento con el remix de “Una lady como tú”. Este momento, sin duda, transformó una promesa local en un fenómeno mundial.

“En mi percepción, yo siento que la cultura musical boricua nos ha enseñado mucho. Yo creo que en general a toda la cultura hispana de la música, la manera de colaborar... Aquí, desde mis inicios, tuve tuve el respaldo de la isla. Aquí, al que está fresco, por decirlo así, salen todos a cobijarlos, y eso siento que es lo que hace que todo esto crezca tanto y la música crezca tanto”, exteriorizó.

Así las cosas, para el artista de 26 años Puerto Rico nunca fue solo un destino, sino su principal escuela musical. Desde pequeño, añadió, su identidad sonora se forjó mientras escuchaba a las leyendas del reguetón boricua.

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Si algo define al intérprete de “Mala costumbre” son sus populares “códigos”. En la conversación con este diario compartió dos relacionados con los amigos.

“Yo creo que el código de amistad es que la pareja de la amistad no se mira. Yo creo que la confianza genuina que hay en una amistad uno la cuida”, puntualizó.

Entre sus planes futuros, el multigalardonado se mantendrá enfocado en la producción de música y el desarrollo de las “ideas musicales que Dios quiere para que siga conectando con la gente”. Turizo, de igual manera, no le cierra las puertas la exploración de nuevas facetas.

“Pues, fíjate, que no sé, de pronto como que hacer actuación, me lo han pedido bastante, muchas veces, no sé, de pronto en ‘La reina del flow’, yo hice ‘casting’ y todo para esa producción, hice la canción, pero también hice ‘casting’ y terminé no haciendo el papel”, contó.

El colombiano agregó: “Yo siento que también mi cabeza funciona mucho en mi día a día, en cómo crear ideas musicales, no sé. No tengo que decir que yo todos los días estoy metido en el estudio, pero sí es como que muy común en mi semana. Me gusta crear, creo que es lo que se mueve en mi cerebro, de pronto”.

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¿Si tuvieras que elegir una canción de tu catálogo como un himno para conservar el planeta cuál sería y por qué?

“‘Quiéreme mientras se pueda’. Creo que se presta mucho”, respondió.