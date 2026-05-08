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En coma inducido la cantante británica Bonnie Tyler tras someterse a una cirugía

La intérprete es conocida por su éxito “Total Eclipse of the Heart”, lanzada en 1983

8 de mayo de 2026 - 10:08 AM

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TYL01 INGOLSTADT (ALEMANIA) 28/01/05. La cantante de rock Bonnie Tyler canta en el Saturn Arena de Ingolstadt, Alemania, ayer noche 27 de enero de 2005. Varios artistas actuaron en un concierto benéfico a favor de las víctimas del tsunami en el sudeste asiático. La recaudación del concierto y los beneficios de la venta de un DVD serán utilizados para ayudar a los niños afectados por el tsunami. EFE/Armin Weigel. (ARMIN WEIGEL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cantante británica Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido en un hospital del sur de Portugal días después de haberse sometido a una cirugía intestinal, informaron medios locales.

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El medio portugués Correio da Manhã, que cita a fuentes próximas a la artista, explicó que Bonnie Tyler, de 74 años, está en coma en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la localidad de Faro, en el Algarve, después de que empeorara su estado de salud tras la intervención.

Los síntomas iniciales comenzaron durante un concierto en Londres y no fue hasta que volvió a Portugal, donde reside desde hace años, que fue llevada para ser operada de urgencia, según esa fuente.Su equipo había anunciado este miércoles que la habían intervenido a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que “la operación fue bien” y que ella estaba “recuperándose”.

“Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como ‘It’s a Heartache’, pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico tema ‘Total Eclipse of the Heart’ (1983).

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Cantantes
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