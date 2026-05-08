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Película puertorriqueña “Perla” continúa su gira internacional con estreno en República Dominicana

La producción puertorriqueña llegará a Colombia, Chile y Panamá, dando paso a su próxima etapa en Europa

8 de mayo de 2026 - 8:23 AM

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Elenco del filme "Perla". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tras el éxito en las salas de Caribbean Cinemas y su reciente exhibición en Fine Arts, la película Perla continúa su trayectoria internacional con su estreno en República Dominicana, donde estará en cartelera a partir del próximo 28 de mayo.

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La producción, protagonizada por Zuleyka Rivera y Carlos Ponce, ha logrado conectar con el público por su narrativa y su exploración de temas culturales universales.

“Llevar Perla a República Dominicana representa un paso muy significativo para nosotros. Es una historia caribeña, con identidad, que sabemos puede resonar profundamente con el público dominicano. Nos entusiasma seguir expandiendo el alcance de este proyecto y compartirlo con nuevas audiencias”, expresó el productor ejecutivo, Joel Iván Rivera.

La producción tendrá su expansión internacional con estrenos en los próximos meses en Chile, Colombia y Panamá, tras su debut internacional en República Dominicana

A partir de ahí, la gira continuará consolidando su presencia en estos mercados, antes de dar paso a su distribución en Europa y culminar con presentaciones en las principales ciudades de Estados Unidos.

“Perla” narra la historia de Vicente Espinel (Ponce), un músico de folclore que enfrenta los desafíos de un mundo que cambia al ritmo del reguetón, encarnado en la audaz y magnética Perla (Rivera). La trama presenta un poderoso contraste entre tradición y modernidad, explorando la identidad cultural desde una mirada contemporánea.

La película cuenta con la producción ejecutiva de Joel Iván Rivera, la dirección de David Norris y la producción de Yamara Rodríguez. Además, incluye la participación especial de la reconocida actriz española Paz Vega, en lo que marcó su primera experiencia filmando en Puerto Rico.

El elenco lo completan Georgina Borri, Modesto Lacén, Yamil Ureña, Luis Gonzaga, Teófilo Torres, Hermes Croatto, Nashali Enchautegui y la destacada actriz puertorriqueña radicada en México, Laura Carmine.

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película puertorriqueñaRepública DominicanaZuleyka RiveraCarlos Ponce
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