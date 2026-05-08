Fallece la abuela materna de Luis Fonsi
El intérprete de “San Juan” siempre ha descrito a doña Delia Ramos de López-Cepero como una figura central en su vida y en su carrera
8 de mayo de 2026 - 8:10 PM
8 de mayo de 2026 - 8:10 PM
A través de sus redes sociales, Luis Fonsi le permite a sus seguidores poder asomarse a su faceta más vulnerable y divertida: la de padre, esposo, hijo y nieto. Lejos del glamour de las alfombras rojas, el cantante comparte desde juegos en la piscina hasta momentos cotidianos que demuestran que, a pesar de ser una superestrella global, su prioridad es disfrutar de las pequeñas alegrías junto a su “tribu“.
Hoy, jueves en la noche, mediante la cuenta del club de fanáticos de López, se dio a conocer que la familia atraviesa un momento dificil. Se trata del fallecimiento de la abuela materna del exponente, doña Delia Ramos de López.
“Como fans, con profundo respeto, nos unimos al sentimiento de tristeza que embarga a la familia de Luis Fonsi y Águeda López, ante el sensible fallecimiento de la abuelita materna de Fonsi, doña Delia Ramos de López-Cepero el día 6 de mayo de 2026″, comenzaron.
Asimismo, expresaron: “En momentos como este, enviamos nuestras más sinceras condolencias, acompañando desde el cariño, la admiración y el respeto a toda su familia. Que su alma descanse en paz y que el amor, la fe y los recuerdos vividos sean consuelo para sus seres queridos en este difícil momento. Un abrazo lleno de luz y fortaleza”.
A lo largo de su trayectoria, el público ha sido testigo de las múltiples veces que el intérprete de “San Juan” ha compartido el profundo vínculo que los unía, describiéndola como una figura central y llena de alegría en su vida familiar.
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