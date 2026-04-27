¡Histórico! “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, supera los 9 mil millones de reproducciones

A casi una década del lanzamiento, del tema “Despacito” de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee el video alcanza un nuevo hito al superar los 9,000 millones de reproducciones en YouTube.

Con esto, se mantiene como el video más visto por un artista masculino en la historia de la plataforma.

El cantautor puertorriqueño, Fonsi, celebró ayer, domingo, el récord del video y agradeció el respaldo al éxito que se escucha en el mundo, tras nueve años de su lanzamiento. Fonsi compartió un video en sus redes sociales.

Más allá de los récords, la canción ha demostrado una permanencia sostenida y vigente a lo largo de los años. Se mantuvo por 35 semanas consecutivas en el puesto número uno de la lista “Hot Latin Songs” de Billboard y acumuló 56 semanas en total en la cima del chart, marcando un récord histórico.

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El video también registró una larga presencia en listas reproducciones, con 479 semanas, y fue uno de los más rápidos en alcanzar 1,000 millones de reproducciones.

El impacto de “Despacito” fue reconocido con siete récords Guinness World Records, reflejando su alcance a nivel global.

A nivel cultural, la revista Rolling Stone la incluyó entre las 50 mejores canciones de pop latino de todos los tiempos, mientras que Time eligió el tema como una de las mejores canciones de 2017, señalando que “en un año en el que la xenofobia levantó la cabeza en todo el mundo, es alentador que las listas estuvieran dominadas por un hit tan universal y multicultural”.

Además de sus cifras, la canción ayudó a ampliar la presencia del pop en español en el mercado global. Fonsi señaló en una entrevista con Billboard que la colaboración musical “abrió una enorme puerta para que el mundo no latino conectara con la música latina”.

De cara a su décimo aniversario en 2027, “Despacito” sigue sumando visualizaciones y manteniendo su lugar como uno de los lanzamientos más influyentes e históricos de la música contemporánea.

En paralelo a este nuevo hito, Fonsi continúa liderando las listas de popularidad con música nueva. Su más reciente sencillo, “Cambiaré” junto a Feid, alcanzó el número uno en Estados Unidos, luego de dominar esa posición en 11 países, según reza el comunicado del equipo del artista.