La razón por la cual Nicky Jam no grabó el éxito “Despacito” con Luis Fonsi

“De repente nace ‘Despacito’. La producimos y claramente tiene mucho DNA del género urbano, yo no soy un artista urbano y la primera persona que se me ocurrió fue llamar a Nicky”, recordó Fonsi, quien comparte la autoría de la canción con la panameña Erika Ender.

“Le dije: ‘brother, yo sé que tú me acabas de invitar a hacer una canción, pero si esta te gusta más y no te molesta, no te quiero robar la idea, pero me encantaría que colabores conmigo”, agregó el artista a la vez que mencionó que días después fueron al estudio para grabar la canción.