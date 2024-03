Luis Fonsi da un “viaje” por su evolución musical

“Todo el tiempo me he adaptado a las nuevas tendencias, pero dentro de toda esa migración de medios para escuchar música el común denominador es que siempre tienes que estar enfocado en hacer una buena canción, mi trabajo es inspirar a la gente con música sin pensar en el resto” , cuenta en entrevista.

“Ahora tengo una familia, tengo dos hijos, 11 discos, un repertorio y un público. Antes todo se trataba de mi éxito, ahora todo se trata de mi familia y de cómo lo comparto con ellos, me encontré, maduré. Antes no sabía si mi música iba a ser aceptada, si a la gente le iba a gustar, ahora sé lo que más funciona para mi público; he aprendido de mis errores, y ya no se trata de que la gente me escuche cantar, sino que escuche mi historia y lo que quiero decir en cada canción. Aún siento que falta muchísimo por hacer”, concluyó el puertorriqueño.