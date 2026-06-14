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Así fue la reacción de Jennifer López ante la histórica victoria de los Knicks de Nueva York

La actriz y cantante se suma a la euforia neoyorquina tras el campeonato de la NBA

14 de junio de 2026 - 8:55 AM

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La actriz y cantante Jennifer López. (Photo by Image Press Agency/NurPhoto) (IMAGE PRESS AGENCY)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Al igual que miles de neoyorquinos que la noche del sábado enloquecieron de felicidad ante el histórico campeonato de los New York Knicks en las Finales de la NBA, la actriz y cantante se Jennifer López se unió a la celebración mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

Entre gritos y brincos, una eufórica López festejó desde su residencia, el primer campeonato de la franquicia en 53 años al imponerse sobre los Spurs de San Antonio , con el marcador 94-90, en el quinto juego de las Finales.

La artista nacida y criada en el Bronx, de padres puertorriqueños, publicó el video del momento en el que los Knicks ganan el campeonato y le dedicó un mensaje en sus redes sociales al equipo, donde recordó la etapa competitiva de otros jugadores como Patrick Ewing, John Starks y Charles Oakley.

“¡Felicidades a los New York Knickerbockers, campeones de la NBA!”, comenzó la “Diva del Bronx” en su publicación.

Recuerdo la última vez que los Knicks estaban luchando por el campeonato y cómo corría a casa cada día de partido desde el set para ver a Ewing, Starks y Oakley hacer una increíble carrera. Todos hemos esperado pacientemente este día durante años. Gracias por volver a unir a nuestra ciudad… por unir al mundo. Restauraron la fe, la esperanza y la creencia de que no hay nada que no podamos lograr. ¡El trabajo duro, la bondad y el trabajo en equipo tienen su recompensa! ¡Encendieron la ciudad!“, destacó la artista al recordar como procuraba no perderse los juegos de los Knicks.

La famosa actriz concluyó su mensaje reafirmando su vínculo con Nueva York y con la franquicia: “¡Orgullosa de ser del barrio! ¡Knicks para siempre!”.

Las celebraciones de fanáticos en algunas de las principales avenidas de la Ciudad de Nueva York se tornaron caóticas, dando paso a la intervención de las autoridades.Varios eventos se llevaron a cabo en Nueva York para el público que no pudo viajar a San Antonio, donde fue el quinto partido de la final de la NBA, en el que los Knicks vencieron a los Spurs.El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, anunció que el jueves llevará a cabo una parada de recibimiento y una ceremonia en la alcaldía para homenajear a los Knicks tras su campeonato, entregándole las "llaves de la ciudad".
1 / 12 | En imágenes: celebración, disturbios y arrestos en calles de Nueva York tras campeonato de los Knicks. Las celebraciones de fanáticos en algunas de las principales avenidas de la Ciudad de Nueva York se tornaron caóticas, dando paso a la intervención de las autoridades. - The Associated Press
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Jennifer LópezNBANBA PlayoffsKnicks de Nueva York
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Damaris Hernández Mercado
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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