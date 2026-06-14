Así fue la reacción de Jennifer López ante la histórica victoria de los Knicks de Nueva York
La actriz y cantante se suma a la euforia neoyorquina tras el campeonato de la NBA
14 de junio de 2026 - 8:55 AM
14 de junio de 2026 - 8:55 AM
Al igual que miles de neoyorquinos que la noche del sábado enloquecieron de felicidad ante el histórico campeonato de los New York Knicks en las Finales de la NBA, la actriz y cantante se Jennifer López se unió a la celebración mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.
Entre gritos y brincos, una eufórica López festejó desde su residencia, el primer campeonato de la franquicia en 53 años al imponerse sobre los Spurs de San Antonio , con el marcador 94-90, en el quinto juego de las Finales.
La artista nacida y criada en el Bronx, de padres puertorriqueños, publicó el video del momento en el que los Knicks ganan el campeonato y le dedicó un mensaje en sus redes sociales al equipo, donde recordó la etapa competitiva de otros jugadores como Patrick Ewing, John Starks y Charles Oakley.
“¡Felicidades a los New York Knickerbockers, campeones de la NBA!”, comenzó la “Diva del Bronx” en su publicación.
“Recuerdo la última vez que los Knicks estaban luchando por el campeonato y cómo corría a casa cada día de partido desde el set para ver a Ewing, Starks y Oakley hacer una increíble carrera. Todos hemos esperado pacientemente este día durante años. Gracias por volver a unir a nuestra ciudad… por unir al mundo. Restauraron la fe, la esperanza y la creencia de que no hay nada que no podamos lograr. ¡El trabajo duro, la bondad y el trabajo en equipo tienen su recompensa! ¡Encendieron la ciudad!“, destacó la artista al recordar como procuraba no perderse los juegos de los Knicks.
La famosa actriz concluyó su mensaje reafirmando su vínculo con Nueva York y con la franquicia: “¡Orgullosa de ser del barrio! ¡Knicks para siempre!”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: