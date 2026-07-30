Emma, la hija de Rocky The Kid y Jessica Serrano, sorprende con su debut en la radio

Con apenas unos minutos al aire, Emma Gallart demostró que tiene la soltura y espontaneidad necesarias para desenvolverse frente a un micrófono. La hija de los comunicadores Rocky The Kid y Jessica Serrano debutó ayer, martes, en la radio y rápidamente captó la atención de la audiencia al abordar un tema que domina a la perfección: los populares squishies Needoh y otros juguetes sensoriales que se han convertido en una auténtica obsesión para niños y adolescentes.

Durante su participación, la menor sorprendió con el nivel de detalle con el que describió las distintas marcas, texturas y características de estos artículos coleccionables, un fenómeno que ha ganado enorme popularidad en redes sociales gracias a videos de “unboxing”, intercambios entre coleccionistas y demostraciones de sus propiedades sensoriales.

Lejos de limitarse a hablar sobre sus modelos favoritos, Gallart también expresó preocupación por la calidad de algunos productos que circulan en el mercado y por las versiones más económicas que suelen adquirirse a través de plataformas de comercio electrónico.

“Los Needoh son una marca, no son tipos”, explicó la experta aficionada durante la conversación y dejó claro que conoce bien las diferencias entre los productos que forman parte de la tendencia.

PUBLICIDAD

Advertencia sobre algunos productos

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Gallart habló sobre ciertos squishies transparentes que, según explicó, son los que más preocupación le generan.

“Los que son cancerígenos son los ‘dumplings’, pero no son todos, son los que tienen lo ‘clear’”, comentó durante el intercambio.

Más adelante explicó que suele identificar los productos que considera sospechosos por el olor que desprenden.

“Por el olor más o menos uno puede distinguir cuáles son los cancerígenos”, afirmó. “Tienen un olor peculiar. Acetona”, agregó.

Aunque sus comentarios se dieron dentro de una conversación informal y desde su experiencia personal como coleccionista, la discusión reflejó una preocupación que ha surgido entre algunos consumidores sobre la procedencia y la composición de determinados juguetes sensoriales vendidos en internet sin certificaciones visibles.

Crítica a las compras en plataformas de bajo costo

Gallart también señaló que parte del problema podría estar relacionado con la búsqueda de alternativas más económicas ante la alta demanda de estos artículos.

“La gente compra los baratos, empieza a comprar por Temu, y esos son...”, dijo mientras describía productos que considera de menor calidad.

Según explicó, ella prefiere adquirir los juguetes en establecimientos que le generan mayor confianza. Incluso contó que algunos de sus squishies favoritos fueron comprados por una tía que trabaja en farmacias.

“Mi tía me compró estos, que es mi favorito, porque esos no son los que son cancerígenos”, expresó.

Una colección que comenzó hace tiempo

A lo largo de la conversación quedó claro que Gallart no es una observadora casual de la tendencia, sino una auténtica coleccionista.

La menor confesó estar “obsesionada” con estos juguetes sensoriales y relató que anteriormente poseía una gran cantidad de unidades de diferentes marcas y modelos.

PUBLICIDAD

“Yo voy a declarar que estoy ‘obses’ con esos squishies”, dijo entre risas.

Asimismo, mencionó que siente especial interés por los llamados “Nice Cubes”, una de las variedades más populares entre los aficionados debido a su particular textura.

“Yo tengo dos”, comentó orgullosa al referirse a esos modelos.

El auge de los squishies

Los squishies han experimentado un enorme crecimiento en popularidad durante los últimos años. Estos juguetes antiestrés suelen estar fabricados con materiales blandos o gelatinosos que permiten apretarlos repetidamente para obtener una sensación relajante.

Las redes sociales, especialmente TikTok, Instagram y YouTube, han impulsado el fenómeno mediante videos en los que usuarios muestran nuevas adquisiciones, prueban texturas o comparan diferentes marcas.

Gallart demostró estar plenamente inmersa en esa cultura de coleccionismo y conocimiento especializado que rodea estos productos. Su capacidad para distinguir marcas, texturas y características particulares llamó la atención de los presentes en el estudio y convirtió su aparición radial en un momento tan entretenido como inesperado.

Lo que comenzó como una simple conversación sobre juguetes terminó convirtiéndose en una muestra del carisma de la menor, quien dejó claro que heredó la facilidad para comunicar de sus padres y que, además, posee una pasión genuina por uno de los fenómenos más populares entre los niños y adolescentes de la actualidad.