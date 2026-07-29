Estos son los nominados de la sexta edición del True Colors Fest 2026

El True Colors Fest anunció los nominados en esta su sexta edición, que se llevó a cabo del 18 de junio al 26 de julio en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El True Colors Fest, evento artístico que abraza la temática de la diversidad, reconoce los mejores trabajos que se presentaron durante el evento.

La edición del True Colors Fest 2026 contó con las obras: “Hola Mamá”, “Hedwig and the Angry Inch”, “Viene Viene el Drag King”, “Seis”, “Vestido de Mujer” y “Todos Hablan de Jamie”.

Los nominados son:

Mejor Producción

• Alfonsina Molinari – Producciones Girasol – Hola Mamá

• Miguel Rosa – Black Box – Hedwig and the Angry Inch

• José Manuel Díaz – Corillo Eventos – Vestido de Mujer

Mejor Dirección

• Axel Cintrón – Hola Mamá

• Ismanuelle Rodríguez – Viene Viene el Drag King

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• José Manuel Díaz – Vestido de Mujer

Mejor Actuación Protagónica

• Johanna Rosaly – Hola Mamá

• Omar Torres – Hola Mamá

• Yan Carlos Díaz – Hedwig and the Angry Inch

• Jazael Rodríguez – Todos Hablan de Jamie

Mejor Actuación de Reparto

• Alejandra Reyes – Hedwig and the Angry Inch

• Jorge Armando Rivera – Vestido de Mujer

• Fofe Abreu – Todos Hablan de Jamie• Aida Sofía – Todos Hablan de Jamie

Mejor Iluminación

• Miguel Rosa – Hedwig and the Angry Inch

• María Cristina Fusté – Viene Viene el Drag King

• Pamela López – Vestido de Mujer

Mejor Vestuario

• Miguel Rosa y Wanda Marrero – Hedwig and the Angry Inch

• José Manuel Díaz – Vestido de Mujer

• Clara Aponte – Todos Hablan de Jamie

Mejor Escenografía

• Gregorio Barreto – Hola Mamá

• Isabella Rebollo – Hedwig and the Angry Inch

• José Manuel Díaz – Vestido de Mujer

Mejor Maquillaje

• Yan Carlos Díaz, Alejandra Reyes y Ricardo Diadoné – Hedwig and the Angry Inch

• Hair Lab y Carlos Muñoz – Vestido de Mujer

• Ángel Cruz – Todos Hablan de Jamie

Mejor Utilería

• Ismanuelle Rodríguez y Vico Ortiz – Viene Viene el Drag King

• José Manuel Díaz – Vestido de Muje

• Clara Aponte – Todos Hablan de Jamie

Mejor Sonido

• Juan Carlos Rodríguez – Hedwig and the Angry Inch• Ricardo Martínez – Vestido de Mujer

• Bryan Ramos – Todos Hablan de Jamie

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Mejor Regiduría

• Cristina Robles – Hola Mamá

• Ismanuelle Rodríguez – Viene Viene el Drag King

• Cristina Robles – Vestido de Mujer

Mejor Arte Gráfico

• Miguel Rosa – Hedwig and the Angry Inch

• José Manuel Díaz – Vestido de Mujer

• Clara Aponte – Todos Hablan de Jamie