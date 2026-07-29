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Reconocido influencer se convierte en el nuevo presentador de “Hoy Día Puerto Rico”

Actualmente, el espacio mañanero de Telemundo Puerto Rico cuenta con la participación de Ivonne Orsini, Jasond Calderón y Pamela Noa

29 de julio de 2026 - 2:18 PM

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Gianluca Perotti, Pamela Noa, Jasond Calderón e Ivonne Orsini. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como un sueño se convirtió en una nueva realidad para el humorista y creador de contenido colombiano Gianluca Perotti. El natural de Bogotá, Colombia, fue presentado el viernes -oficialmente- como el nuevo presentador de “Hoy Día Puerto Rico”, donde tendrá la oportunidad de acompañar a los televidentes cada mañana.

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“Gianluca Perotti cerró su primera semana siendo oficialmente parte del equipo de ‘Hoy Día Puerto Rico’ y aquí nos comparte su sentir”, lee la publicación en las redes sociales con la que la producción dio a conocer la noticia.

“El Borimbiano”, como se dio a conocer con su propuesta artística centrada en el choque cultural, el costumbrismo isleño y el humor sano, confesó que su integración al espacio mañanero es un “sueño cumplido”. Asimismo, indicó que era algo que buscaba desde hace mucho tiempo.

Sobre sus compañeros, el residente de Corozal dijo que la televisión “no les hace justicia” por la manera que lo recibieron. “Son personas que me guian, que me instruyen y que, sobre todo, yo creo que la gente buena se junta con la gente buena, y siempre han querido verme crecer aquí como ‘host’, como animador, como presentador. La verdad es que son unos seres espectaculares, de verdad que no pude haber coincidido con mejores personas”, exteriorizó en referencia a Ivonne Orsini, Jasond Calderón y Pamela Noa.

Perotti, de igual manera, agradeció a la audiencia que lo ha felicitado y enviado buenos deseos. Con entuasiasmo expresó que desconoce qué pudo haber hecho para ser merecedor de tanto cariño.

“Los amo, los amo”, comenzó. “Son pieza fundamnental de este logro, de este sueño. Todo lo que yo hago, tanto en las redes sociales, aquí en ‘Hoy Día Puerto Rico’ y en donde quiera, lo hago por el cariño de la gente que me hicieron ser lo que soy, El Borimbiano”, agregó.

“El Borimbiano” surgió a principios de 2023 como un mecanismo terapéutico para superar un proceso severo de depresión, ansiedad y falta de empleo tras emigrar a la isla. El personaje documenta con gracia su proceso de “enamoramiento” por las costumbres y la jerga puertorriqueña.

Perotti llegó a Telemundo Puerto Rico impulsado por la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su entrada al programa matutino el pasado 11 de junio coincidió de manera estratégica con dos hitos del canal: la extensión del espacio a tres horas de transmisión y el inicio del máximo torneo de fútbol.

Desde el pasado mes de febrero, con la llegada de la extrovertida presentadora Pamela Noa a “Hoy día Puerto Rico” se completó lo que muchos describen como un “trío explosivo” que aporta dinamismo, buena energía y variedad a la audiencia mañanera de Telemundo.El Nuevo Día visitó el espacio que también es liderado por las animadoras Ivonne Orsini y Jacky Fontánez para conocer todo lo que acontece “Detrás de cámaras”.El equipo de "Hoy día Puerto Rico" se despide de la audiencia.
1 / 16 | Lo que nadie ve cuando se transmite "Hoy día Puerto Rico" . Desde el pasado mes de febrero, con la llegada de la extrovertida presentadora Pamela Noa a “Hoy día Puerto Rico” se completó lo que muchos describen como un “trío explosivo” que aporta dinamismo, buena energía y variedad a la audiencia mañanera de Telemundo. - Alejandro Granadillo
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Hoy día Puerto RicoTelemundotelevisióninfluencer
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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