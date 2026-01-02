Gianluca Perotti tendrá un nuevo “stand-up” este 2026

Gianluca Perotti, quien conquistó las redes sociales con su peculiar manera de comunicar las experiencias de un colombiano que vive en Puerto Rico, regresa al teatro con el espectáculo de comedia, “El guaynabito de Corozal”.

El “Borimbiano”, como también se le conoce al creador de contenido por su amor a la cultura boricua y sus vivencias como un extranjero residiendo en Puerto Rico, se prepara para su nuevo “stand-up” a presentarse el viernes, 6 y sábado 7 de febrero de 2026 en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce.

El show de comedia ofrece un monólogo que aborda, desde una experiencia personal, el encuentro entre la identidad colombiana y la vida en Puerto Rico, destacando el aprendizaje constante y el choque cultural que caracterizan la propuesta de Perotti. En esta ocasión, Gianluca reflexiona al estilo único del “Borimbiano” cómo el haber crecido en una ciudad grande y activa como Bogotá, Colombia, choca con su diario vivir en Corozal. Para el comediante, su personalidad pudiera considerarse como la de un “guaynabito”- término que muchos relacionan con una persona acostumbrada a un particular estilo de vida metropolitana y en contraste con la realidad que significa para él vivir en los campos de Corozal.

“Yo estaba acostumbrado a vivir en Bogotá, una ciudad muy grande y de gran dinamismo; ahora vivo en los hermosos campos de Corozal, un lugar muy diferente que me cautivó, pero que no deja de sorprenderme. Voy a compartir con mi gente cómo es que me doy cuenta de que estoy más cerca de ser un guaynabito, que de actuar como lo que se espera de mí como un hombre que vive en la montaña. Hay muchas situaciones del diario vivir en el campo a las que me he tenido que acostumbrar y que me hacen cuestionarme si en realidad yo siempre he sido “de la losa”, expresó el comediante haciendo referencia a los términos del dialecto puertorriqueño que a su entender, describen su comportamiento. Y es que Perotti utiliza su talento para hacer reír destacando la cultura puertorriqueña con toques de comedia basados en las diferencias de su natal Colombia.

Gianluca se ha destacado por, magistralmente, reírse de sí mismo como un colombiano que abraza la cultura puertorriqueña, situación que se ha visto fortalecida por su matrimonio con una mujer boricua. “Desde no estar acostumbrado a correr descalzo por el campo hasta el asunto de gastarme toda el agua del cubito en una sola parte del cuerpo, este show presenta esas situaciones del diario vivir que me hacen entender que posiblemente actúo como guayabito. Siempre es un gusto compartir con el público mis experiencias y ver cómo algo que para el puertorriqueño es muy obvio, para este Borimbiano, es todo un proceso de aprendizaje”, añadió.

Los boletos para “El guaynabito de Corozal” el 6 y 7 de febrero producido por Edgency ya están a la venta en Ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.