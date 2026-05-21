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Llegó el fin de “Emily in Paris”

La serie de Netflix graba la última temporada, la sexta, en Grecia

21 de mayo de 2026 - 5:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lilly Collins protagoniza "Emily in Paris". (Andrew Medichini)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Netflix anunció este jueves que la exitosa serie “Emily in Paris”, protagonizada por Lilly Collins, llegará a su fin tras la emisión de la sexta temporada, que se encuentra en producción en Grecia.

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“La sexta temporada les traerá todo lo que les encanta de la serie y será el capítulo final de la aventura de toda una vida de Emily”, informó Collins en un vídeo publicado en las redes del coloso del entretenimiento.

La serie se encuentra en producción Grecia y Mónaco, dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto, aunque que todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a las islas griegas tras haber recibido una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel (Lucas Bravo).

La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia. Además, la serie ha rodado en otras ciudades francesas, como Saint Tropez y Megève.

La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo, Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.

Estrenada en Netflix en el año 2020, la trama de una de las series más populares del coloso del entretenimiento sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se traslada a París para aportar una perspectiva estadounidense a una prestigiosa firma de lujo francesa.

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Series de televisiónNetflix
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