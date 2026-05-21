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Humorista Irving Alberti llega con su sabor a mangú a Puerto Rico

El también actor dominicano se presentará por primera vez en la isla durante el mes de agosto

21 de mayo de 2026 - 3:35 PM

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Actor y humorista Irving Alberti. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El actor y humorista Irving Alberti llega a presentarse por primera en Puerto Rico con su gira mundial "Irving y Darisho" el sábado, 8 de agosto a las 8:30 de la noche en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan.

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Alberti, una de las figuras más influyentes de la escena artística dominicana iniciará su gira mundial en la isla con una única presentación donde promete arrancar carcajadas con sus ocurrencias. Imitaciones, parodias, monólogos, stand-up comedy, así como el ingenio sinigual del vivaracho personaje Darisho.

“Presentarme por primera vez en Puerto Rico es un sueño hecho realidad. Estoy muy entusiasmado de poder compartir el trabajo que he venido realizando por más de 30 años en mi país, y que ha sido recibido con mucho cariño en la diáspora, así como otros públicos que lo disfrutan. Espero que el público puertorriqueño goce Irving y Darisho; ¡y que repitamos muchas veces más!”, expresó Alberti.

Puerto Rico será la primera parada de una gira mundial que llevará el show de "Irving y Darisho" por una decena de ciudades de los Estados Unidos y Europa a partir de agosto.

Los diferentes talentos de Irving, cultivados a través de los años, estarán presentes en todo su espectáculo de una forma singular. La faceta de “stand-up comedy” de quien fue el presentador de este año de los Premios Soberano, también estará presente. De hecho, para el público internacional, es precisamente esos espacios de stand up comedy los más esperados pues es ahí donde Alberti demuestra su dominio del humor espontáneo y exagerado, con mucha expresión corporal y carisma en escena.

Darisho, el personaje que encarna Alberti en esta propuesta nació en su natal República Dominicana y desde su creación, conectó con el público por su transparencia y naturalidad. La interpretación de Darisho fue su primer éxito en la comedia, sin embargo, en su interés de probar su talento en papeles con más sustancia, nunca permitió que el personaje sobresaliera al punto de encasillarlo en esa faceta artística.

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stand up comedy
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