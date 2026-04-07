Héctor Méndez regresa a la isla “sin filtro y sin frenos” con su nuevo “stand-up comedy”

Desde sus inicios en 1993, Héctor Méndez no solo ha hecho reír a Puerto Rico, sino que ha construido los cimientos de muchas de sus comedias más exitosas como dramaturgo y director. El próximo mes de abril, el boricua regresará a la isla para comenzar la gira de su “stand-up comedy” “Y que se jod...”, que incluirá paradas en Orlando, Tampa y otras ciudades de los Estados Unidos.

En una industria que exige constante evolución el actor y escritor de las comedias “Ay bendito, qué Puerto Rico” y “Picada de mujer” ha logrado lo que pocos: transformar una carrera teatral de tres décadas en un fenómeno viral que resuena con la diáspora y la isla por igual. Por esta razón, sus cuatro presentaciones totalmente vendidas en su tierra natal lo mantienen entusiasmado.

“No sabes lo que se siente, es como si hubiese ganado ‘El cofre de los 2,000 dólares’ de ‘Súper Sábados’. Se siente espectacular volver a mi patria, volver a mi país. Como yo siempre he dicho, yo no me mudé de Puerto Rico, yo cambié de ‘zip code’, porque a Puerto Rico lo llevo en el alma”, dijo Méndez en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

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Quienes se den cita, según el anfitrión, saldrán entre un “mar de risas” y con muchos recuerdos de “los tiempos de antes”. Para lograrlo, quien radica en Orlando, Florida, no recurrirá a elementos adicionales como artistas invitados. Una vez más, Méndez apostará por su ingenio y por las vivencias que lo han destacado hasta hoy.

“Voy a estar con mi gente, no voy a estar solo porque voy a estar con mi gente, con la gente que me sigue en las redes sociales, con la gente que hago reír, con la gente que disfruta de mi loquera, lo que yo digo, las ñoñas que publico en las redes, van a estar allí, en Bellas Artes”, detalló.

Sobre el particular título del espectáculo, el creativo informó que se trata de una frase que utilizó en su primer video viralizado en las redes sociales. El chiste giraba en torno a las maletas en los aeropuertos.

“Se me fue viral, y seguí empleando esa palabrita, y dije, tengo que llamar el ‘show’ de esta manera, porque así es como me conocen en las redes”, mencionó.

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Después de 12 años fuera de la isla, el comediante indicó que no puede hacer una comparativa entre la industria local con la de Orlando. Desde que llegó al estado, se ha dedicado a crear una comunidad teatrera enfocada en los latinos.

“He creado una industria de teatro de gente que me sigue en Tampa y en Orlando que me ha tomado mucho tiempo. Porque sí te digo que el público de Tampa es una diáspora que salió de aquí y quieren escuchar el chiste en su lengua. Y pues mira, poquito a poquito hemos hecho un público maravilloso en Tampa y en Orlando. Pero si me dicen Puerto Rico, tiene una cultura teatral en general espectacular”, contó.

Si bien es cierto que viaja a la isla constantemente, hay cosas que siempre se hacen extrañar. En la conversación con este diario mencionó algunas.