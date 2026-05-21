Coro de la Escuela Libre de Música de San Juan llevará su talento a escenarios históricos de Nueva York

La música, el talento y la esperanza de Puerto Rico llegarán este junio a algunos de los escenarios más emblemáticos de Nueva York gracias a la iniciativa “Hacemos coro contra el bullying”, liderada por la Fundación CHICAS en el marco de su décimo aniversario.

La organización — reconocida por su compromiso con la juventud puertorriqueña y la lucha contra el bullying — encabeza el esfuerzo para llevar al coro de la Escuela Libre de Música de San Juan a una experiencia única.

Uno de los momentos más trascendentales de la gira será su participación en la tradicional Misa Jíbara en la icónica Catedral de St. Patrick, en Manhattan, como parte de las actividades oficiales de la Parada Puertorriqueña de Nueva York. Con esta presentación, el coro se convertirá en el primer coro de escuela superior del sistema público de Puerto Rico en cantar en esta histórica catedral, considerada una de las sedes religiosas y culturales más importantes de Estados Unidos. Durante la ceremonia interpretarán el majestuoso "Ave Maria" de Bruckner.

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Previo a este compromiso, los estudiantes están invitados a participar de la cartelera de la New England Symphonic Ensemble, en el Carnegie Hall, donde interpretarán "Gloria de Vivaldi".

Anticipando que la gira incluirá además presentaciones especiales en distintos espacios emblemáticos de la ciudad, están trabajando con un repertorio que celebra tanto la música clásica como el cancionero popular puertorriqueño.

Coro de la Escuela Libre de Música de San Juan. (Suministrada)

Para la Fundación CHICAS, este viaje representa también un homenaje profundamente emotivo. El segmento In Memoriam de la misa será dedicado a la memoria de Alejandra S. Leizán Ryan, fundadora de la organización.

“Esta misión refleja exactamente lo que Alejandra soñaba: jóvenes utilizando el arte y el talento para transformar vidas. Hemos recibido un apoyo extraordinario, pero todavía necesitamos la ayuda de Puerto Rico para completar esta meta y hacer posible esta experiencia única para nuestros estudiantes”, expresó Frances Ryan, directora ejecutiva de la Fundación CHICAS.

Bajo la dirección de la profesora Ana L. Rosario, el coro continúa preparándose intensamente para representar a Puerto Rico en una experiencia que coincide además con el 80 aniversario de la Escuela Libre de Música de San Juan, institución que ha sido semillero de reconocidos artistas puertorriqueños como Gilberto Santa Rosa, Kany García, Pirulo, Adlan Cruz y Bernie Williams, entre muchos otros.

“Estos jóvenes han trabajado con disciplina, pasión y excelencia para llegar hasta aquí. Estamos en la etapa decisiva y necesitamos que todo Puerto Rico se una para apoyar este sueño”, destacó Rosario.

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