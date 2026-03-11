Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Coro de la UPR fue invitado a prestigiosa competencia europea

Será el único coro del Caribe en el prestigioso circuito

11 de marzo de 2026 - 12:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Coralia. (ROSARIO FERNANDEZ)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Coralia, el Coro de Concierto de la Universidad de Puerto Rico, fue invitado a competir en la edición número 30 del Béla Bartók Choir Competition, uno de los encuentros corales más reconocidos de Europa.

RELACIONADAS

Esta invitación posiciona a la agrupación puertorriqueña en un escenario internacional de alto nivel artístico, y según el grupo reafirma su excelencia interpretativa y su compromiso con el desarrollo del arte coral.

De esta forma, Coralia se convierte en el único coro del Caribe que ha sido invitado a participar en esta competencia de renombre.

La competencia además forma parte del prestigioso circuito del European Grand Prix for Choral Singing (EGP), considerado el máximo circuito competitivo del canto coral a nivel mundial.

Fundada en 1982 por su directora, Carmen Acevedo Lucío, Coralia se ha consolidado como una de las agrupaciones corales más activas y galardonadas de Puerto Rico, con una sólida trayectoria internacional.

Recientemente, la agrupación protagonizó la nueva campaña de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, “Yo Te Quiero Puerto Rico”, divulgada a través de los principales medios de comunicación del país y presentada en el marco de FITUR 2026, transmitido en vivo desde Puerto Rico para Madrid.

Tags
Universidad de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
