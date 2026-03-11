Coro de la UPR fue invitado a prestigiosa competencia europea

Coralia, el Coro de Concierto de la Universidad de Puerto Rico, fue invitado a competir en la edición número 30 del Béla Bartók Choir Competition, uno de los encuentros corales más reconocidos de Europa.

Esta invitación posiciona a la agrupación puertorriqueña en un escenario internacional de alto nivel artístico, y según el grupo reafirma su excelencia interpretativa y su compromiso con el desarrollo del arte coral.

De esta forma, Coralia se convierte en el único coro del Caribe que ha sido invitado a participar en esta competencia de renombre.

La competencia además forma parte del prestigioso circuito del European Grand Prix for Choral Singing (EGP), considerado el máximo circuito competitivo del canto coral a nivel mundial.

Fundada en 1982 por su directora, Carmen Acevedo Lucío, Coralia se ha consolidado como una de las agrupaciones corales más activas y galardonadas de Puerto Rico, con una sólida trayectoria internacional.