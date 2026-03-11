Coro de la UPR fue invitado a prestigiosa competencia europea
Será el único coro del Caribe en el prestigioso circuito
11 de marzo de 2026 - 12:32 PM
Coralia, el Coro de Concierto de la Universidad de Puerto Rico, fue invitado a competir en la edición número 30 del Béla Bartók Choir Competition, uno de los encuentros corales más reconocidos de Europa.
Esta invitación posiciona a la agrupación puertorriqueña en un escenario internacional de alto nivel artístico, y según el grupo reafirma su excelencia interpretativa y su compromiso con el desarrollo del arte coral.
De esta forma, Coralia se convierte en el único coro del Caribe que ha sido invitado a participar en esta competencia de renombre.
La competencia además forma parte del prestigioso circuito del European Grand Prix for Choral Singing (EGP), considerado el máximo circuito competitivo del canto coral a nivel mundial.
Fundada en 1982 por su directora, Carmen Acevedo Lucío, Coralia se ha consolidado como una de las agrupaciones corales más activas y galardonadas de Puerto Rico, con una sólida trayectoria internacional.
Recientemente, la agrupación protagonizó la nueva campaña de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, “Yo Te Quiero Puerto Rico”, divulgada a través de los principales medios de comunicación del país y presentada en el marco de FITUR 2026, transmitido en vivo desde Puerto Rico para Madrid.
