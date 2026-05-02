Maripily Rivera: “Loca” y bien acompañada en La Parguera

Hablar de la vida amorosa de Maripily Rivera es adentrarse en un relato de intensidad, superación y una fe inquebrantable en los nuevos comienzos. Para el “Huracán Boricua”, el amor no ha sido solo una cuestión de pareja, sino el motor que la ha impulsado a sanar heridas del pasado y a reafirmar su valor como mujer.

Desde su sonado matrimonio con Roberto Alomar hasta sus romances más recientes, cada capítulo ha sido una lección de fuerza que hoy comparte sin filtros en su búsqueda de la plenitud.

Hoy, la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo revolucionó las redes sociales con la publicación de un carrusel de fotos en las que aparece abrazada con un hombre cuya identidad no fue revelada. Las instantáneas fueron tomadas en La Parguera, en Lajas.

Esta vez, la modelo y empresaria se limitó a escribir la palabra “viviendo”. Sus amigos y seguidores, sin embargo, no pudieron contener la curiosidad y no dudaron en cuestionarla a través de la sección de comentarios.

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La creadora de contenido, asimismo, compartió las imágenes en la sección de “historias”. De fondo, sonó la canción “Loca” de Ana Bárbara.

A pesar de rupturas públicas y mediáticas, Maripily se mantiene abierta a nuevas oportunidades sentimentales, pues considera que mientras esté viva, “lo seguirá intentando”. Entre ellas, se destaca su historia de idas y vueltas con figuras como el brasileño Clovis Graciano , con quien ha llegado a considerar planes de boda.