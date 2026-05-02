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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maripily Rivera: “Loca” y bien acompañada en La Parguera

La modelo y empresaria no ha revelado la identidad de su amigo especial

2 de mayo de 2026 - 8:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily se mostró feliz y cariñosa en La Parguera. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hablar de la vida amorosa de Maripily Rivera es adentrarse en un relato de intensidad, superación y una fe inquebrantable en los nuevos comienzos. Para el “Huracán Boricua”, el amor no ha sido solo una cuestión de pareja, sino el motor que la ha impulsado a sanar heridas del pasado y a reafirmar su valor como mujer.

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Desde su sonado matrimonio con Roberto Alomar hasta sus romances más recientes, cada capítulo ha sido una lección de fuerza que hoy comparte sin filtros en su búsqueda de la plenitud.

Hoy, la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo revolucionó las redes sociales con la publicación de un carrusel de fotos en las que aparece abrazada con un hombre cuya identidad no fue revelada. Las instantáneas fueron tomadas en La Parguera, en Lajas.

Esta vez, la modelo y empresaria se limitó a escribir la palabra “viviendo”. Sus amigos y seguidores, sin embargo, no pudieron contener la curiosidad y no dudaron en cuestionarla a través de la sección de comentarios.

La creadora de contenido, asimismo, compartió las imágenes en la sección de “historias”. De fondo, sonó la canción “Loca” de Ana Bárbara.

A pesar de rupturas públicas y mediáticas, Maripily se mantiene abierta a nuevas oportunidades sentimentales, pues considera que mientras esté viva, “lo seguirá intentando”. Entre ellas, se destaca su historia de idas y vueltas con figuras como el brasileño Clovis Graciano , con quien ha llegado a considerar planes de boda.

Desde que ganó el "reality show" la ponceña ha lanzado un sinnúmero de productos. Aquí los repasamos. Su lanzamiento más reciente fue el dúo de labiales "Perfectamente Imperfecta", que ya está disponible en MaripilyShop.com.El labial seco y el gloss vienen en una sola tonalidad, el color rosa. Maripily Shop contará con una selección de productos de alta demanda. Entre ellos: • Maquillaje de alta gama. • Tazas personalizadas con diseños exclusivos. • Covers y accesorios para teléfonos móviles. • Gorras y ropa con el sello único de Maripily. • Jeans y otras prendas de moda.
1 / 19 | Huracán de creatividad: Maripily sorprende vendiendo estos productos inesperados. Desde que ganó el "reality show" la ponceña ha lanzado un sinnúmero de productos. Aquí los repasamos. Su lanzamiento más reciente fue el dúo de labiales "Perfectamente Imperfecta", que ya está disponible en MaripilyShop.com. - Suministrada
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MaripilyAmorLa Parguera
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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