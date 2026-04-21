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Indefinido el tiempo de Maripily dentro de “La casa de los famosos 6″

El “Huracán Boricua” aseguró a El Nuevo Día que entrará a la mansión “sin libreto”

21 de abril de 2026 - 7:54 PM

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Maripily Rivera aseguró que estudió a cada participante. (Nahira Montcourt)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Las luces se encendieron, las puertas se abrieron y el aire volvió a vibrar con la misma intensidad de hace dos años. Maripily Rivera, la mujer que paralizó a Puerto Rico y conquistó el maletín de la cuarta temporada, ha regresado a “La casa de los famosos 6″. Pero no vuelve como una competidora más; vuelve como el huracán que ya sabe lo que es arrasar con todo a su paso, lista para demostrar si su estrategia de frontalidad absoluta es todavía la llave maestra del éxito.

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Antes de ingresar, la modelo y empresaria boricua conversó con El Nuevo Día cómo será su participación en la mansión de “La Jefa”. Esta experiencia, la ponceña la vivirá junto al actor mexicano Salvador Zerboni.

“La de los cojon... soy yo. Allá adentro voy a hacer lo que el público ha visto siempre de mí, ser el huracán real, el huracán que viene a disfrutar. Yo no vengo con un libreto, yo vengo a ser yo, a conocer, a compartir, a vivir esta experiencia nuevamente junto con ellos”, dijo Rivera.

Por el momento, la actriz desconoce por cuánto tiempo permanecerá como inquilina del Cuarto Fuego. Eso sí, se describió preparada para convivir con los participantes actuales el tiempo que sea necesario.

“Yo voy en actitud de tranquilidad, como el público sabe. Claro, si me tiran, pues tú sabes cómo es Maripily. Pero yo sé que ellos me van a recibir de la mejor manera, porque acuérdate que yo voy con el título de ganadora, yo no voy a competir, yo voy a alquilar el Cuarto Fuego”, subrayó.

Sobre la compañía de Zerboni, Rivera aclaró que ya tuvieron la oportunidad de limar asperezas. De hecho, el intérprete figuró como uno de los invitados a su obra de teatro “La casa de Maripily All-Stars”.

“Él no lo pudo hacer por el hecho de que tenía otros compromisos. No soy su mejor amiga, pero nosotros habíamos limado asperezas. Además, la gente esté enojada conmigo o no, a mí no me importa, porque yo soy así, ¿entiendes? A mí no me da miedo nadie. Yo entro con mi única personalidad genuina, como me he caracterizado siempre, como el público se identificó conmigo, por eso soy la ganadora", agregó.

Finalmente, Rivera comentó que se ha encargado de estudiar a los habitantes actuales uno por uno. En esa línea, advirtió, está clara de quiénes debe cuidarse.

“Yo sé quiénes son, yo tengo mis favoritos como tengo los que son los muebles de la casa, como tengo con los que tengo que ser un poquito precavida porque yo sé el juego de cada uno”, expresó.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño

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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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