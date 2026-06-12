Película puertorriqueña “Summer of Three” triunfa en Tribeca Film Festival

El filme puertorriqueño “Summer of Three”, protagonizado por los actores Marcel Ruiz, Kiki Montilla y Paolo Schoene, triunfó la noche del jueves en el prestigioso Tribeca Film Festival, en Nueva York.

Según informó Deadline, la película, bajo la dirección de Carlitos Ruiz Ruiz, logró conquistar los premios en las categorías de Mejor Guion y Mejor Interpretación en un Largometraje Narrativo Estadounidense.

“Honestamente no tengo palabras, solo un agradecimiento gigante al director, mis ‘co-stars’, a todo el ‘crew’, a mi familia, a mis amistades y a cada uno de ustedes por apoyarme en este proceso. Los amo”, escribió Montilla quien acompañó la publicación con varias fotografías del momento de su debut actoral.

“Summer of Three” es una película del género “coming of age” que se centra en la transición psicológica y emocional de su protagonista en su paso de la adolescencia a la adultez. Ambientada en el presente, pero con un carácter atemporal, esta historia sigue a un joven que regresa a Puerto Rico tras la muerte de su abuelo y que, a través de un verano inesperado, reconecta con sus raíces.

PUBLICIDAD

Según detalló Ruiz en una entrevista previa con El Nuevo Día, el filme fue rodado en 2024 entre Vega Baja y Manatí con el fin de destacar paisajes naturales, vida nocturna y la cotidianidad boricua.

“Estoy muy emocionado, porque me permitieron colaborar en la creación del personaje y darle ese toque boricua que quería, algo que nació, en parte, de mi experiencia como escritor en ‘Summer of Three’”, añadió en aquel momento el joven actor, quien es nieto del cantante y motivador Silverio Pérez y de la exlegisladora Iris Miriam Ruiz.